Savaşın 50. günü: Ukrayna, Rusya'nın 510 mürettebatlı "Moskova" gemisini Neptün füzeleriyle vurdu - Son Dakika
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Savaşın 50. günü: Ukrayna, Rusya'nın 510 mürettebatlı "Moskova" gemisini Neptün füzeleriyle vurdu

14.04.2022 07:41
Savaşın 50. günü: Ukrayna, Rusya'nın 510 mürettebatlı "Moskova" gemisini Neptün füzeleriyle vurdu

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşının 50. gününde Rus ordusu ağır bir kayıp verdi. Ukrayna, Rusların Yılan Adası'nı kuşatan amiral gemilerinden biri olan 510 mürettebatlı "Moskova"yı Neptün füzeleriyle vurdu. Olayı doğrulayan Rusya Savunma Bakanlığı gemide ağır hasar meydana geldiğini açıkladı.

Ukrayna, Rus işgalinin 50. gününde Rus Donanması'na ait Moskova isimli kruvazör gemisini vurduğunu açıkladı. Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Aleksey Arestovich'ten geldi ve açıklamada, " Yılan Adası'nı kuşatan Moskova isimli 510 mürettebatlı gemi vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

NEPTÜN ROKETLERİYLE VURDULAR

Ayrıca Odessa Valisi Maksim Marchenko da konuya ilişkin açıklama yaparak, "Moskova isimli gemi Yılan Adası'ndaki askerlerimizin defettiği yere gitti. Neptün isimli roketler Rus gemisine ağır hasarlar verdi. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'dan Rusya'ya ağır darbe! 510 mürettebatlı 'Moskova' gemisini Neptün füzeleriyle vurdular

RUSYA: AĞIR HASAR MEYDANA GELDİ

Rusya Savunma Bakanlığı da Rusya'ya ait "Moskova" kruvazör gemisinde çıkan yangın sonucu mühimmatın infilak ettiğini ve ağır hasar meydana geldiğini bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Moskova kruvazörü, çıkan yangın sonucu mühimmatın infilak etmesi nedeniyle ağır hasar gördü." ifadesi kullanıldı. Gemideki mürettebatın tahliye edildiği kaydedilen açıklamada, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Ukrayna basını, Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Yılan Adası'ndaki Ukrayna askerlerine saldırı düzenleyen Moskova kruvazörünün, 2014'te Kırım'ın yasa dışı ilhakı sırasında da Ukrayna gemilerinin sahilden ayrılmasını engellediğini bildirmişti.

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Yılan Adası, Moskova, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Savaşın 50. günü: Ukrayna, Rusya'nın 510 mürettebatlı 'Moskova' gemisini Neptün füzeleriyle vurdu - Son Dakika


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