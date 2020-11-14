Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek'in Covid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek'in Covid-19 testi pozitif çıktı
14.11.2020 23:28
BALIKESİR'in Savaştepe ilçesi Belediye Başkanı Turhan Şimşek'in Covid-19 testi pozitif çıktı.
BALIKESİR'in Savaştepe
ilçesi Belediye Başkanı Turhan Şimşek
'in Covid-19 testi pozitif çıktı.
koronavirüs semptomları nedeniyle hastaneye giden Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek'e yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Başkan Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Eklem ağrıları sebebiyle şüphe üzerine hastaneye giderek test yaptırdım. Test sonucumun bugün itibarıyla pozitif çıktığını öğrendim. Sağlık kuruluşlarımızca, gerekli tetkik ve tedavime başlanmış olup bu süreçte Savaştepe için yapacağım çalışmalarımı evimden sürdüreceğimi bildirmek isterim. Hastalığın yaygınlaştığı bu dönemde lütfen tedbirler konusunda azami özen gösterelim. Şükürler olsun ki sağlık durumum gayet iyi. Tat ve koku kaybım yok. Sadece hafif eklem ağrılarım var."
- Balıkesir
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