Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin dava

İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin 4'ü tutuklu, 9'u firari 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin 4'ü tutuklu, 9'u firari 14 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya 4'ü tutuklu 5 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmaları alındı.

Sanıklardan Deniz Özel, 4 aydır ev hapsinde olduğunu belirterek, kendisinin, ağabeyi sanık Cengiz Özel'in ve yakınlarının bir suçu olmadığını öne sürdü.

Hakkında ifade veren kişilerle yüzleştirilmek istediğini ancak talebinin reddedildiğini anlatan sanık Özel, "Hiçbir suçu kabul etmiyorum, hiç kimseyi tanımıyorum. Evimden ne dergi ne kitap hiçbir şey çıkmadı. Ne bir eyleme ne bir toplu gösteriye katılmadım. Beraatimi istiyorum" dedi.

Sanık Özel, mahkeme başkanının, "Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz?" sorusuna, "Suçlu değilim ki pişman olayım. İstemiyorum." şeklinde yanıt verdi.

Özel'in ardından savunma yapan tutuklu sanık Mithat Öztürk de Berna Yılmaz adlı kişinin sigortasını yaptığı yönündeki iddiaları reddederek, böyle bir işlem yapmadığını ve bu konuda bilgisi olmadığını iddia etti.

Tutuklu sanık Cengiz Özel ise mütalaayı kabul etmediğini ve ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğünde kendisine birtakım isimler söylenerek bu kişileri tanıyıp tanımadığının sorulduğunu dile getirerek, "Tanımadığımı söyleyince, polisler 'Biz sana yardımcı olalım.' dediler. Birkaç fotoğraf gösterip, 'Bu Şafak Yayla. Savcı Bey'i şehit etti. Bu Bahtiyar Doğruyol. Savcı Bey'i şehit etti. Bunların hepsi terörist, vatan haini. Bunları evinde saklamışsın.' dediler. Orada da bu kişileri tanımadığımı, evime hiç gelmediklerini, yardımda bulunmadığımı söyledim. Sonrası malum, 22 aydır tutukluyum. Tanık olarak ifadeleri alınan Berk Ercan ve Cavit Yılmaz adlı kişiler bana iftira atmışlardır. Bu kişiler kendilerini kurtarmak adına yalan söylemişlerdir." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Mustafa Koçak da avukatını yeni tuttuğunu, bu nedenle savunmasını hazırlayamadığını söyleyerek süre talep etti.

Açlık grevinde olduğunu beyan eden sanık Koçak, Cavit Yılmaz adlı tanığın, kendisi hakkında yalan ifade verdiğini ve mahkemenin taraflı olduğunu öne sürerek, "Kovuşturmanın genişletilmesini talep ediyorum. Genel hukuk kuralları uygulansın. Savunma hakkım kısıtlanmasın. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Murat Canım, Mithat Öztürk, Cengiz Özel ve Mustafa Koçak'ın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Sanıklar Faruk Ereren, Hüseyin Fevzi Tekin, Mesut Demirel, Musa Aşoğlu, Nuri Eryüksel, Seher Demir, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül ve Zerrin Sarı'nın, haklarında çıkarılan kırmızı bülten ile yakalama emirlerinin infazlarının beklenmesine karar veren heyet, sanık Deniz Özel hakkında "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti.

Sanık Mustafa Koçak ve avukatına, mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için son kez süre veren heyet, duruşmayı 11 Temmuz'a erteledi.

Mütalaadan

Esas hakkındaki mütalaada, tutuklu sanıklar Mustafa Koçak ve Murat Canım'ın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "kasten öldürme" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenerek, bu sanıkların, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 2 yıldan 7 yıla, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan da 1 yıldan 3 yıla olmak üzere ayrı ayrı 10 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Tutuklu sanıklardan Mithat Öztürk ve Cengiz Özel ile tutuksuz sanık Deniz Özel'in, "üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen mütalaada, davanın firari 9 sanığıyla ilgili dosyanın ise ayrılması ve başka bir esas numarası verilerek yürütülmesi isteniyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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