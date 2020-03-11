Sayıştay Başkanı Baş Yalova'da konferansa katıldı - Son Dakika
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Sayıştay Başkanı Baş Yalova'da konferansa katıldı

6 saat önce

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Yalova Üniversitesi tarafından düzenlenen "Muhasebe denetim mesleğinin geçmişi, bugünü, geleceği, kariyer planlaması" konulu konferansa katıldı.

Sayıştay Başkanı Baş Yalova'da konferansa katıldı, System.String[]

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Yalova Üniversitesi tarafından düzenlenen "Muhasebe denetim mesleğinin geçmişi, bugünü, geleceği, kariyer planlaması" konulu konferansa katıldı.

Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 15 Temmuz Konferans Salonunda düzenlenen konferansa katılmak üzere Yalova'ya gelen Baş, konferans öncesi valiliği ziyaret etti.

Vali Muammer Erol tarafından karşılanan Baş, ziyaretin ardından konferansın yapılacağı salona geçti.

Burada öğrencilerle bir araya gelen Baş, muhasebe mesleğinin geçmişi, bugünü ve geleceği konusunda slayt eşliğinde bilgiler verdi.

Öğrencilerin kariyer planlamasına yardımcı olacak bilgiler de aktaran Baş, öğrencilere meslek hayatlarında başarılı olabilmeleri için çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Konferansa, Vali Muammer Erol, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, kurum müdürleri, öğretim üyeleri, öğrenci ve davetliler katıldı.

Sayıştay Başkanı, Seyit Ahmet, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:12 Kaynak: AA
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