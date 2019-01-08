Sd Havalimanı'nda 2018 Yılı Boyunca 173 Bin 682 Yolcu ve 2 Bin 87 Ton Yük Taşındı

Isparta Süleyman Demirel (SD) Havalimanı'nda 2018 yılı boyunca toplam 173 bin 682 yolcuya hizmet verildi.

Isparta Süleyman Demirel (SD) Havalimanı'nda 2018 yılı boyunca toplam 173 bin 682 yolcuya hizmet verildi. 2018 yılı Aralık ayında hava yoluyla 6 bin 671 yolcu ve 135 ton yük taşındı.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Aralık ayı havalimanı istatistiklerine göre; Isparta SD Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 6 bin 667, dış hat yolcu trafiği 4 bin 571, toplam yolcu trafiği ise 11 bin 238 olarak gerçekleşti.



Geçen Aralık ayında SD Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 945 olurken, dış hatlar uçak trafiği 21 olmak üzere, toplam uçak trafiği 966'ya ulaştı.



Aynı ay içerisinde SD Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 135 ton olarak kayıtlara geçti.



2018'de 173 bin 682 kişi uçtu



SD Havalimanı'nda 2018 yılı içerisindeki 1 yıllık gerçekleşmelere göre ise, hizmet verilen yolcu sayısı 173 bin 682'ye, uçak trafiği 23 bin 130'a ulaştı. Havalimanında yıl boyunca yük trafiği ise (kargo+posta+bagaj) ise 2 bin 87 ton oldu. - ISPARTA

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