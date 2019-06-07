Son Dakika Haberleri: Şehit ailesi oğullarının ismini taşıyan üs bölgesini ziyaret etti
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Şehit ailesi oğullarının ismini taşıyan üs bölgesini ziyaret etti

37 dakika önce

2018 yılında Irak'ın kuzeyinde şehit düşen P. Uzm. Çvş. Mustafa Eker'in ailesi oğullarının adını taşıyan Hakkari Derecik'teki üs bölgesini ziyaret etti.

Şehit ailesi oğullarının ismini taşıyan üs bölgesini ziyaret etti, System.String[]
2018 yılında Irak'ın kuzeyinde şehit düşen P. Uzm. Çvş. Mustafa Eker'in ailesi oğullarının adını taşıyan Hakkari Derecik'teki üs bölgesini ziyaret etti. Ziyarette, şehit P. Uzm. Çvş. Mustafa Eker ile aynı köyden olan ve aynı bölgede askerlik yapan P. Onb. Mustafa Karakıl'ın ailesi de katıldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:57 Kaynak: İHA
Hakkari, Irak, Mustafa Eker, Güncel
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