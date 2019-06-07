Şehit ailesi oğullarının ismini taşıyan üs bölgesini ziyaret etti
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2018 yılında Irak'ın kuzeyinde şehit düşen P. Uzm. Çvş. Mustafa Eker'in ailesi oğullarının adını taşıyan Hakkari Derecik'teki üs bölgesini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:57 Kaynak: İHA
2018 yılında Irak
'ın kuzeyinde şehit düşen P. Uzm. Çvş. Mustafa Eker
'in ailesi oğullarının adını taşıyan Hakkari Derecik
'teki üs bölgesini ziyaret etti. Ziyarette, şehit P. Uzm. Çvş. Mustafa Eker ile aynı köyden olan ve aynı bölgede askerlik yapan P. Onb. Mustafa Karakıl'ın ailesi de katıldı. - ANKARA
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