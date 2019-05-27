Son Dakika Haberleri: Şehit babası kazada hayatını kaybetti

Şehit babası kazada hayatını kaybetti

7 saat önce

Denizli'nin Çivril ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan şehit Gökhan Avcı'nın babası Zeki Avcı hayatını kaybetti.

Şehit babası kazada hayatını kaybetti, System.String[]
Denizli'nin Çivril ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan şehit Gökhan Avcı'nın babası Zeki Avcı hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çivril ilçesinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ali E., yönetimindeki 20 LG 060 plakalı otomobil, Galericiler Sitesi Mevkii'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Zeki Avcı'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Avcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Oğlu 1992'te şehit oldu

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Zeki Avcı'nın, oğlu Piyade Er Gökhan Avcı'nın 1992 yılında Şırnak'ta şehit düştüğü öğrenildi. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:10 Kaynak: İHA
Çivril, Zeki Avcı, 3. Sayfa
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