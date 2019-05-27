Şehit babası kazada hayatını kaybetti
7 saat önce
Denizli'nin Çivril ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan şehit Gökhan Avcı'nın babası Zeki Avcı hayatını kaybetti.
Denizli
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:10 Kaynak: İHA
'nin Çivril
ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan şehit Gökhan Avcı
'nın babası Zeki Avcı
hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Çivril ilçesinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ali E., yönetimindeki 20 LG 060 plakalı otomobil, Galericiler Sitesi Mevkii'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Zeki Avcı'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Avcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu
Morgu'na kaldırıldı. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Oğlu 1992'te şehit oldu
Öte yandan kazada hayatını kaybeden Zeki Avcı'nın, oğlu Piyade
Er Gökhan Avcı'nın 1992 yılında Şırnak
'ta şehit düştüğü öğrenildi. - DENİZLİ
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