Son Dakika Haberleri: Şehit kardeşini bıçaklayan zanlı tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Şehit kardeşini bıçaklayan zanlı tutuklandı

27 dakika önce

Adana'da kız meselesi yüzünden kavga ettiği şehit kardeşini bıçaklayıp ağır yaralayan zanlı, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Şehit kardeşini bıçaklayan zanlı tutuklandı, System.String[]

Adana'da kız meselesi yüzünden kavga ettiği şehit kardeşini bıçaklayıp ağır yaralayan zanlı, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, 18 Şubat 2016 tarihinde bölücü terör örgütü PKK'nın Diyarbakır-Lice karayolunda önceden döşenen bombanın askerin geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit olan Fatih Yeniay'ın kardeşi Şeyhmus Yeniay (24) ile Velat Ç. kız meselesi yüzünden 28 Mayıs günü tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Velat Ç. bıçakla Yeniay'ı yaraladı. Velat Ç. olay yerinden kaçarken 4 yerinden bıçaklanan Yeniay vatandaşların çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Şehit kardeşi ağır yaralanıp hastanede hayatta kalma mücadelesi verirken, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri zanlının peşine düştü. Zanlı kaçıp izini kaybettirdi ancak polis, zanlıyı yakalamak için çok sayıda adrese baskın yaptı. Aylarca kaçmış olabileceği güzergahtaki güvenlik kameraları saniye saniye izlendi ve sonunda zanlının Çukurova ilçesinde bir evde saklandığını tespit edip 10 Eylül günü baskın düzenleyerek yakaladı.


Zanlının, sorgusunda Şeyhmus Yeniay'ın eski sevgilisinin kendisinin nişanlısı olduğunu, Yeniay'ın bu kızı rahatsız etmesi yüzünden onu yaraladığını ileri sürdüğü öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Bu arada ağır yaralı olan Yeniay'ın hayati tehlikeyi atlatıp hastaneden taburcu olduğu öğrenildi. - ADANA

Yeniay, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şehit eşlerine hakaret eden şüpheli yakalandı
Şehit eşlerine hakaret eden şüpheli gözaltında alındı Yetiştirme yurdundaki vahşette kız çocuğunun ifadesi: Başını 20 kez zemine vurdum, öldürmek istedim Öğretmen okulun açılış gününe alkollü geldi, açığa alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 10:41:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit kardeşini bıçaklayan zanlı tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]