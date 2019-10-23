Şehit motosikletli polis anıldı

Bursa'da, geçen sene motosikletli polis timiyle taksinin çarpışması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra şehit olan polis memuru Hayrettin Yılmaz için anma programı düzenlendi.

Kazanın yaşandığı Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi'ndeki törene Yılmaz'ın mesai arkadaşları ve Gazi, Gazi ve Şehit Yakınları ile Tüm Vatansever Kamu Görevlileri Konfederasyonu (Şehit Gazi-Sen) temsilcileri katıldı.

Programda şehit için dua okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Törende bir konuşma yapan Şehit Gazi-Sen Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Sevük, Yılmaz'ı şehadetinin yıl dönümünde saygıyla andıklarını söyledi.

Yılmaz'ın göreve Bursa Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde başladığını anlatan Sevük, "Şehidimize Allah'ta rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına tekrar sabır ve başsağlığı dileriz. Bizler için canlarını hiçe sayan tüm şehitlerimize, gazilerimize minnettarız." dedi.

Konuşmaların ardından kazanın olduğu bölgeye karanfil bırakıldı.

Kükürtlü Caddesi Kükürtlü Taksi Durağı önünde, 21 Ekim Pazar günü Yunus timinin bulunduğu 16 A 4886 plakalı motosiklet ile Sıtkı Dağ idaresindeki 16 T 0360 plakalı taksinin çarpışması sonucu ağır yaralanan ve Bursa Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan polis memuru Hayrettin Yılmaz'ın beyin ölümü gerçekleşmişti. Organları bağışlanan Yılmaz'ın kalbi, akciğeri, karaciğeri ve böbrekleri alınarak Ankara ve Bursa'daki 5 hastaya nakledilmesine karar verilmişti.