Şehit Osman Yıldırım Kabri Başında Anıldı - Son Dakika

5. YILINDA ANILDI

Siirt/ Eruh karayolunun 10. kilometresinde PKK´lı teröristlerin yola döşedikleri 1 ton ağırlığındaki patlayıcıyı uzaktan kumanda ile patlatmaları sonucu 27 Temmuz 2016 tarihinde Şehitlik Mertebesine ulaşan Piyade Uzman Çavuş Osman Yıldırım Şehadetinin 5. yılında Yahşihan Acısu Mezarlığındaki kabri başında anıldı. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz´ın da katıldığı programda Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şube Başkanı Rıfat Öcal tarafından Şehit Osman Yıldırım hakkında bilgiler verildi. Yahşihan Merkez Cami İmam Hatibi Bahattin Karatop tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan dualarla Şehidimiz Osman Yıldırım Yahşihan Acısu Mezarlığında kabri başında anıldı. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve programa katılan Şehit - Gazi aileleri tarafından Yıldırım ailesine tekrar sabır ve başsağlığı dilekleri iletildi.

MEVLİD PROGRAMI DÜZENLENDİ

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz mevlid programında yapmış olduğu açıklamasında, "İlçemiz sakinlerinden hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Osman Yıldırım'ın vefatının 5. Yılında mevlid programı düzenledik. Kuran'ı Kerim tilaveti ve sonrasında dualar okuyarak Şehit kardeşimiz Osman Yıldırım ve tüm Aziz Şehitlerimizin ruhlarına hediye ettik. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şube Başkanı Rıfat Öcal'a şehitlerimizi unutmadığı için çok teşekkür ediyorum. Bütün Şehitlerimizin mekânları cennet olsun. Ailelerine sabırlar diliyorum." İfadelerini kullandı.