Şehit Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın cenazesi memleketine getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın cenazesi memleketine getirildi - Son Dakika

Şehit Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın cenazesi memleketine getirildi

6 saat önce

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın cenazesi Adıyaman'a getirildi.

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın cenazesi Adıyaman'a getirildi.

Askeri uçakla Adıyaman Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından Adıyaman Belediyesine ait cenaze aracına konuldu.

Bu sırada Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, ayakta durmakta güçlük çeken şehidin babası Ahmet, annesi Elif Orhan'ı teselli etmeye çalıştı.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan şehidin naaşı, yarın öğlen namazının ardından Yeni Mezarlık Camisi'nde yapılacak tören sonrası toprağa verilecek.

Şehit Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın cenazesi memleketine getirildi

Mehmet Orhan, Adıyaman, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:47 Kaynak: AA
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