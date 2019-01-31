Şehit ve Gazi Yakınlarının Kayak Keyfi

MARDİN (AA) – Mardin
'deki şehit ve gazi yakınları, Karacadağ Kayak Merkezi
'nde düzenlenen etkinlikte keyifli bir gün geçirdi. Türkiye
Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu'nca organize edilen program kapsamında şehit ve gazi yakınları, Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesindeki Karacadağ Kayak Merkezi'ne götürüldü.
Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir
ile Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice
Turan Kandemir, şehit ve gazi çocuklarıyla kızaklarla kayarak karın keyfini çıkardı.
-Şehidin oğluna doğum günü sürprizi
9 yaşına giren Emircan Demir'e de doğum günü sürprizi yapıldı. Burada yaş günü pastasını kesen Demir, pastayı arkadaşlarına ikram etti.
Öte yandan Şanlıurfalı girişimci Ahmet Kıran
da çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, şehit ve gazi yakınlarının mutlu olmalarını çok önemsediklerini belirterek, şehit yakınlarına devletin sahip çıktığını söyledi.
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Kandemir de bu tür organizasyonlarla şehit yakınlarına destek olduklarını kaydetti.