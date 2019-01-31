Son Dakika Haberleri: Şehit ve Gazi Yakınlarının Kayak Keyfi

Şehit ve Gazi Yakınlarının Kayak Keyfi

1 saat önce

MARDİN (AA) – Mardin'deki şehit ve gazi yakınları, Karacadağ Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte keyifli bir gün geçirdi.

Şehit ve Gazi Yakınlarının Kayak Keyfi, System.String[]
MARDİN (AA) – Mardin'deki şehit ve gazi yakınları, Karacadağ Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte keyifli bir gün geçirdi.


Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu'nca organize edilen program kapsamında şehit ve gazi yakınları, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ Kayak Merkezi'ne götürüldü.


Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ile Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir, şehit ve gazi çocuklarıyla kızaklarla kayarak karın keyfini çıkardı.

-Şehidin oğluna doğum günü sürprizi

9 yaşına giren Emircan Demir'e de doğum günü sürprizi yapıldı. Burada yaş günü pastasını kesen Demir, pastayı arkadaşlarına ikram etti.

Öte yandan Şanlıurfalı girişimci Ahmet Kıran da çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, şehit ve gazi yakınlarının mutlu olmalarını çok önemsediklerini belirterek, şehit yakınlarına devletin sahip çıktığını söyledi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Kandemir de bu tür organizasyonlarla şehit yakınlarına destek olduklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:44 Kaynak: AA

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