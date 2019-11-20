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Şehitliğe Milli Mücadele Öncüleri Kitabesi

6 saat önce

Burdur'daki Yeşiltepe Şehitliği'ne Milli Mücadele Öncüleri Kitabesi konuldu.

Şehitliğe Milli Mücadele Öncüleri Kitabesi, System.String[]

Burdur'daki Yeşiltepe Şehitliği'ne Milli Mücadele Öncüleri Kitabesi konuldu.

Tepe Mahallesi'ndeki Yeşiltepe Şehitliği'ne konulan Milli Mücadele Öncüleri Kitabesi'nde Burdur Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurucuları ve üyeleri ile Müdafaa-i Hukuk Kadınlar Cemiyeti kurucuları ve üyelerinin isimleriyle Heyeti Milliye üyelerini yemini yer aldı. Açılışa Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir, Türk Ocağı üyeleri, MHP İl Başkanı Hikmet Ökte, Muharip Gaziler Derneği Burdur Şube Temsilcisi Hasan Okyar ile öğrenciler katıldı.Milli Mücadelenin 100'üncü yılı dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen Türk Ocakları Burdur Şube Başkanı Dr. Himmet Büke, Burdur'da Milli Mücadele hareketini başlatanlar, öncü olanlar var. Burada Burdur Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni kuranlar, Heyet-i Milliye azaları ve Türkiye'de o dönem nadir olarak bulunan Burdur Müdafaa-i Hukuk Kadınlar Cemiyeti üyelerinin isimleri bulunan kitabelerini buraya koyuyoruz. Biz Türk Ocakları yönetimi olarak, buraya Yeşiltepe Şehitleri anıtını ziyarete gelenlerin Burdur Heyet-i Milliye'nin mümtaz şahsiyetlerinin en azından ismini anmaları için böyle bir şey düşündük. Burdur'da bir milli mücadele ruhunun var olduğunu anlatmaya çalıştık. Türk Ocakları olarak mutluyuz, bahtiyarız dedi.


Yeşiltepe, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:19 Kaynak: DHA
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