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Şehzadeler'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Şehzadeler'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

08.02.2022 16:36
Şehzadeler'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki trafik kazasında kamyon şoförü yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki trafik kazasında kamyon şoförü yaralandı.

Gürhan Tarımlı idaresindeki 45 YA 3061 plakalı kamyon, Manisa - Turgutlu kara yolunda önünde seyreden Fuat Ayyıldız idaresindeki 45 UB 3205 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen Tarımlı idaresindeki kamyon, karşı yönden gelen Murat Çoşkun idaresindeki 01 TZ 618 plakalı tankere çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Tarımlı, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversite Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların yoldan çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı.

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Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şehzadeler'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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