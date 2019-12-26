Sektörün tecrübeli isimleri Davutlar MYO öğrencilerine ile buluştu - Son Dakika

Kıbrıs Merit Park Casino F&B Müdürü İsmail Danacı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Davutlar Meslek Yüksekokulunu (MYO) ziyaret etti.



Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Aziz Bostan ve akademik personeli ile bir araya gelen İsmail Danacı, ihtiyaç duydukları personel özelliklerini ve otel şartlarını anlattı. Ayrıca Dr. Öğretim Üyesi Aziz Bostan ile İsmail Danacı arasında geleceğe yönelik planlamalar ve karşılıklı yardımlaşma konuları görüşüldü.



İsmail Danacı, Merit Oteller zincirinde istihdam edilmek üzere öğrencilere, istihdam süreci ve işletmeye başvuru şartları hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.



Danacı, Yüksekokul Konferans Salonu'nda gerçekleşen bilgilendirme toplantısında, Merit Otellerinin personeline sunduğu imkanlar, ihtiyaç duyulan personel yapısı, otelin çalışma koşulları ve şartları hakkında açıklamalarda bulundu.



Toplantı, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - AYDIN