Şelalede mahsur kalan karacayı vatandaş kurtardı - Son Dakika
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Şelalede mahsur kalan karacayı vatandaş kurtardı

07.05.2022 18:48
Şelalede mahsur kalan karacayı vatandaş kurtardı

Rize'nin Hemşin ilçesinde bulunan bir şelalede mahsur kalan karacayı fark eden vatandaş kurtararak tekrar doğaya salındı.

Rize'nin Hemşin ilçesinde bulunan bir şelalede mahsur kalan karacayı fark eden vatandaş kurtararak tekrar doğaya salındı.

Olay Rize'nin Hemşin ilçesinde meydana geldi. Hemşin ilçesinde bulunan bir şelalede mahsur kalan karacayı gören Nazım Fırat adlı vatandaş, mahsur kalan karacayı kendi çabalarıyla kurtardı. Şelalede mahsur kalan karacayı kurtaran vatandaş, karacayla anı fotoğrafı çekildikten sonra tekrardan doğaya saldı. - RİZE

Şelalede mahsur kalan karacayı vatandaş kurtardı
Şelalede mahsur kalan karacayı vatandaş kurtardı
Şelalede mahsur kalan karacayı vatandaş kurtardı
Şelalede mahsur kalan karacayı vatandaş kurtardı

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Hemşin, Fırat, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şelalede mahsur kalan karacayı vatandaş kurtardı - Son Dakika


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