Şelalede mahsur kalan karacayı vatandaş kurtardı - Son Dakika

Rize'nin Hemşin ilçesinde bulunan bir şelalede mahsur kalan karacayı fark eden vatandaş kurtararak tekrar doğaya salındı.
Olay Rize'nin Hemşin ilçesinde meydana geldi. Hemşin ilçesinde bulunan bir şelalede mahsur kalan karacayı gören Nazım Fırat adlı vatandaş, mahsur kalan karacayı kendi çabalarıyla kurtardı. Şelalede mahsur kalan karacayı kurtaran vatandaş, karacayla anı fotoğrafı çekildikten sonra tekrardan doğaya saldı. - RİZE
Kaynak: İHA
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