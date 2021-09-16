Selden etkilenen Zafer köyünde öğrencilere tablet bilgisayar dağıtıldı - Son Dakika

Bartın'da meydana gelen selden etkilenen Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde eğitim gören ilkokul öğrencilerine tablet bilgisayar dağıtımı yapıldı.

Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, öğrencilerin dünyayı takip etmeleri ve kendilerini geliştirmeleri acısından büyük önem arz eden dijital eğitim sistemlerinin tüm öğretmen ve öğrencilere kazandırılmasının, eğitimdeki kalite çıtasını daha da yükselteceğini söyledi.

"11 Ağustos'taki sel felaketinin tüm yaraları kapanmış, afetin izleri devletimizin kudreti sayesinde kısa sürede silinmiştir." diyen Kılıç, selden olumsuz etkilenen okulun da fiziki anlamda eskisinden daha kaliteli hizmet verecek kapasiteye çıkarıldığını kaydetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Levent Ok ve okul idarecilerinin hazır bulunduğu törende, 50 öğrenciye tablet bilgisayarın dağıtıldı.