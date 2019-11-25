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Selena Gomez iki yıl sonra canlı performansıyla sahneye çıktı
6 saat önce
Gomez, önceki akşam ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen Amerikan Müzik Ödülleri'nde (American Music Awards) açılışı yaptı.
Gomez, önceki akşam ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen Amerikan Müzik Ödülleri'nde (American Music Awards) açılışı yaptı. İki farklı kıyafetle sahneye çıkan Gomez, seyirciden bol bol alkış aldı.
Gomez gecenin açılış şovunu yaptı. Microsoft Theater'daki törende Gomez, iki yeni teklisi Lose You To Love Me ve Look At Her Now'ın yanı sıra sevilen şarkılarını seslendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:41
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