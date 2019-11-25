Son Dakika Haberleri: Selena Gomez iki yıl sonra canlı performansıyla sahneye çıktı
Son Dakika Magazin Selena Gomez iki yıl sonra canlı performansıyla sahneye çıktı - Son Dakika Magazin

Selena Gomez iki yıl sonra canlı performansıyla sahneye çıktı

6 saat önce

Gomez, önceki akşam ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen Amerikan Müzik Ödülleri'nde (American Music Awards) açılışı yaptı.

Selena Gomez iki yıl sonra canlı performansıyla sahneye çıktı, System.String[]

Gomez, önceki akşam ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen Amerikan Müzik Ödülleri'nde (American Music Awards) açılışı yaptı. İki farklı kıyafetle sahneye çıkan Gomez, seyirciden bol bol alkış aldı.


Gomez gecenin açılış şovunu yaptı. Microsoft Theater'daki törende Gomez, iki yeni teklisi Lose You To Love Me ve Look At Her Now'ın yanı sıra sevilen şarkılarını seslendirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:41 
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