EDİRNE SELİMİYE'DE TAM KAPANMADA SOSYAL MESAFELİ İLK CUMA NAMAZI - Son Dakika

EDİRNE SELİMİYE'DE TAM KAPANMADA SOSYAL MESAFELİ İLK CUMA NAMAZI

30.04.2021 15:21
EDİRNE SELİMİYE'DE TAM KAPANMADA SOSYAL MESAFELİ İLK CUMA NAMAZI, System.String[]

TÜRKİYE genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen tam kapanmada cuma namazı, Edirne'de Selimiye Camisi'nde sosyal mesafe ve hijyen kurallarıyla kılındı.

TÜRKİYE genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen tam kapanmada cuma namazı, Edirne'de Selimiye Camisi'nde sosyal mesafe ve hijyen kurallarıyla kılındı. Camiye girişte ellerini dezenfekte eden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralıyla namaz kılarken, bazı vatandaşların ise açık havada daha sağlıklı olacağını düşündükleri için tarihi camiinin avlusunda namaz kıldığı görüldü.

Ülke genelinde başlayan 17 günlük tam kapanma sürecinde vatandaşların, evlerine yürüyüş mesafesindeki camilerde cuma namazına kılabilmesi izin verildi. Kapanmanın ilk gününde Edirne'de UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Selimiye Camii'nde de cuma namazı sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak kılındı. Cami yakınında oturan ve işletmesi bulunanların geldiği cuma namazında hem sosyal mesafeye dikkat edildi, hem de hijyen kuralları üst seviyeye çıkarıldı.

İŞARETLİ YERLERE OTURDULAR

Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği, Türk İslam mimarisinin nadide eseri Selimiye Camii'nde cuma namazı için vatandaşlar saf tuttu. Kısıtlama sürecinde evlerine yakın mesafedeki camiye gelen vatandaşlar ilk olarak girişte ellerini dezenfekte etti. Cami içerisinde kendileri için işaretlenen noktalara oturan vatandaşlar ibadetlerini de bu noktalarda yaptı.

AVLUDA SAF TUTTULAR

Bazı vatandaşlar ise ibadetlerini tarihi caminin avlusunda yaptı. Açık havada daha sağlıklı olacağını düşündükleri için avluyu seçen vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak burada saf tuttu. Selimiye Camisi'ne yakın bölgede yiyecek işletmesi bulunan Halil Kara, "Hemen caminin yanında dükkanım var. İbadetimi yapmak için geldim. Namazımı avluda kıldım çünkü daha sağlıklı ve güvenli olduğunu düşünüyorum. Umarım bir an önce bu koronadan kurtuluruz" dedi.

Bölgede oturan Mustafa Şap ise namazı avluda kılarak kendilerini daha güvende hissettiklerini söyledi. Şap, "Umuyorum tez zamanda bu hastalıktan kurtuluruz ve herkes rahat bir nefes alır. Namazımı dışarıda kıldım çünkü kendimi böyle güvende hissediyorum. Hem dikkat etmiş oluyoruz hem de sosyal mesafemizi koruyoruz" diye konuştu.

EDİRNE SELİMİYE'DE TAM KAPANMADA SOSYAL MESAFELİ İLK CUMA NAMAZI
EDİRNE SELİMİYE'DE TAM KAPANMADA SOSYAL MESAFELİ İLK CUMA NAMAZI
EDİRNE SELİMİYE'DE TAM KAPANMADA SOSYAL MESAFELİ İLK CUMA NAMAZI
EDİRNE SELİMİYE'DE TAM KAPANMADA SOSYAL MESAFELİ İLK CUMA NAMAZI
EDİRNE SELİMİYE'DE TAM KAPANMADA SOSYAL MESAFELİ İLK CUMA NAMAZI
EDİRNE SELİMİYE'DE TAM KAPANMADA SOSYAL MESAFELİ İLK CUMA NAMAZI
EDİRNE SELİMİYE'DE TAM KAPANMADA SOSYAL MESAFELİ İLK CUMA NAMAZI
EDİRNE SELİMİYE'DE TAM KAPANMADA SOSYAL MESAFELİ İLK CUMA NAMAZI
EDİRNE SELİMİYE'DE TAM KAPANMADA SOSYAL MESAFELİ İLK CUMA NAMAZI
EDİRNE SELİMİYE'DE TAM KAPANMADA SOSYAL MESAFELİ İLK CUMA NAMAZI
EDİRNE SELİMİYE'DE TAM KAPANMADA SOSYAL MESAFELİ İLK CUMA NAMAZI
EDİRNE SELİMİYE'DE TAM KAPANMADA SOSYAL MESAFELİ İLK CUMA NAMAZI
EDİRNE SELİMİYE'DE TAM KAPANMADA SOSYAL MESAFELİ İLK CUMA NAMAZI
EDİRNE SELİMİYE'DE TAM KAPANMADA SOSYAL MESAFELİ İLK CUMA NAMAZI
EDİRNE SELİMİYE'DE TAM KAPANMADA SOSYAL MESAFELİ İLK CUMA NAMAZI

Edirne, Namaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE SELİMİYE'DE TAM KAPANMADA SOSYAL MESAFELİ İLK CUMA NAMAZI - Son Dakika


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