Son Dakika Haberleri: Şemdinli'de Typ Kurası Çekildi

Şemdinli'de Typ Kurası Çekildi

1 saat önce

Şemdinli ilçesinde Toplum Yararı Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek 70 kişi, kura ile belirlendi.

Şemdinli'de Typ Kurası Çekildi, System.String[]
Şemdinli ilçesinde Toplum Yararı Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek 70 kişi, kura ile belirlendi.

İŞKUR aracılığıyla Şemdinli Belediyesinde 6 ay süreyle istihdam edilecek adaylar için Kültür Merkezi'nde kura çekimi yapıldı.


Başvuru yapanlar arasından noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlenen 70 kişi, şartlarının uygun olması durumunda belediye bünyesinde işe başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:03 Kaynak: AA

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