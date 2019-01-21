Şemdinli'de Typ Kurası Çekildi
1 saat önce
Şemdinli ilçesinde Toplum Yararı Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek 70 kişi, kura ile belirlendi.
Şemdinli
ilçesinde Toplum Yararı Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek 70 kişi, kura ile belirlendi. İŞKUR
aracılığıyla Şemdinli Belediyesinde 6 ay süreyle istihdam edilecek adaylar için Kültür Merkezi'nde kura çekimi yapıldı.
Başvuru yapanlar arasından noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlenen 70 kişi, şartlarının uygun olması durumunda belediye bünyesinde işe başlayacak.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:03 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'tan Ağrı'ya Gönül Köprüsü
Kuyruğun Ucu Var Bucağı Yok! Bin 500 Kişilik İşçi Alımı İçin 11 Bin 500 Kişi Başvurdu
Rizeli Mucidin İcadı ile Direklere Tırmanmak Artık Çok Kolay
Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Çağrı: İstanbul'un İlçe Adayları Bir An Önce Açıklansın