Semih Şentürk'ten Eskişehirspor'a İyi Haber
20 dakika önce
Zor günler geçiren ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Eskişehirspor'a Semih Şentürk'ten de destek geldi.
Zor günler geçiren ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Eskişehirspor
'a Semih Şentürk
'ten de destek geldi.
Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor, transfer yasağına neden olan geçmiş borçları kapatmak için büyük uğraş veriyor. Eski antrenör, çalışan ve futbolcu Siyah Kırmızılı ekibi ayakta tutmak için destek olurken, son destek de 'Nöbetçi Golcü' lakaplı Semih Şentürk'ten geldi. Eski milli futbolcu Şentürk, Eskişehirspor'un transfer yasağının kalkması için muvafakatname verdi.
Kulüpten Semih'e teşekkür
Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün yaşadığı zor günlerde, büyük bir vefa örneği göstererek, Eskişehirspor'umuzun Ocak ayı transfer döneminin açılabilmesi için Semih Şentürk muvafakat belgesi vermiştir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:15 Kaynak: İHA
Celta Vigo, Emre Mor'u Satış Listesine Koydu
Fanatik Fenerbahçeli Bir Taraftar, Futbolculara Destek İçin İzmir'den İstanbul'a Koşuyor
Son Dakika! Trabzonspor, Transfer Yasağının 31 Ocak 2019'a Kadar Kaldırılamayacağını Açıkladı
Efsanevi Boksör Muhammed Ali'nin Adı Havalimanında Yaşayacak