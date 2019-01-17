Son Dakika Haberleri: Semih Şentürk'ten Eskişehirspor'a İyi Haber

Semih Şentürk'ten Eskişehirspor'a İyi Haber

20 dakika önce

Zor günler geçiren ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Eskişehirspor'a Semih Şentürk'ten de destek geldi.

Semih Şentürk'ten Eskişehirspor'a İyi Haber, System.String[]
Zor günler geçiren ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Eskişehirspor'a Semih Şentürk'ten de destek geldi.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor, transfer yasağına neden olan geçmiş borçları kapatmak için büyük uğraş veriyor. Eski antrenör, çalışan ve futbolcu Siyah Kırmızılı ekibi ayakta tutmak için destek olurken, son destek de 'Nöbetçi Golcü' lakaplı Semih Şentürk'ten geldi. Eski milli futbolcu Şentürk, Eskişehirspor'un transfer yasağının kalkması için muvafakatname verdi.

Kulüpten Semih'e teşekkür

Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün yaşadığı zor günlerde, büyük bir vefa örneği göstererek, Eskişehirspor'umuzun Ocak ayı transfer döneminin açılabilmesi için Semih Şentürk muvafakat belgesi vermiştir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:15 Kaynak: İHA

Semih Şentürk, Eskişehirspor, Spor
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