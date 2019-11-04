Senegal'de deniz, kum ve güneşin buluştuğu balıkçı kasabası Toubab Dialaw, cana yakın halkı ve sakin ortamının yanı sıra sahip olduğu doğal güzellikleri ve uzun plajıyla turizm cenneti olma yolunda hızla ilerliyor.

Kasaba adını yerel dil Wolofçada "Batılı beyaz" anlamına gelen Toubab'dan alıyor.

Başkent Dakar'a 45 kilometre uzaklıktaki Toubab Dialaw'a, havaalanından yarım saat, Dakar'dan 1 saatlik yolculuk sonunda varılıyor.

Başkente en yakın turistik kent olan Toubab Dialaw 3 bini geçmeyen nüfusuyla, misafirlerine ülkenin popüler turistik kenti Saly'e nazaran çok daha sakin bir ortam sunuyor.

Turizm merkezi olma yolunda

Atlas Okyanusu'nun kıyısındaki kasabada geleneksel olarak balıkçılıkla uğraşan halk, Batılıların gösterdiği ilgi sonucu turizme yönelmiş.

Butik oteller, otantik restoranların giderek arttığı kasabanın cana yakın ve cömert halkı, misafirleri Toubab Dialaw'da hoş vakit geçirmesi için tüm gayretlerini ortaya koyuyor.

Kıyıdaki falezlerin gerisine inşa edilmiş denize nazır evlerden, Atlas Okyanusu'ndaki gün batımı izlenebiliyor.

Kasabanın oldukça uzun, geniş ve temiz sahilinde bir yandan çocuklar futbol oynarken diğer yandan sıra sıra dizilmiş el yapımı rengarenk balıkçı tekneleri görülüyor.

Sahil boyunca bambularla inşa edilmiş küçük restoranların yanı sıra sanat galerileri, geleneksel nakış dükkanları, halk için geçim kaynağı olurken kasabanın misafirlerine de görsel şölen sunuyor.

"Misafirleri memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz"

Sahilde bir balık restoranı işleten 35 yaşındaki Mamadou Mbaye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıldan uzun süredir bu işi yaptığını söyledi.

Balıkçı kenti olarak bilinen Toubab Dialaw'a her yıl daha fazla turist geldiğini belirten Mbaye, "Herkese kapılarımız açık. Yabancılar buraya gelip gitmeye başladı. Biz de turistleri, misafirlerimizi memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

Mbaye, restoranda denizden çıkardıkları ıstakoz, karides ve balıkları pişirerek müşterilerine taze şekilde servis ettiğini dile getirdi.

"Dayanışma ve misafirperverliğe çok önem veriyoruz"

Toubab Dialaw'da yaşayan Malick Ndiaye de asıl mesleğinin balıkçılık olduğunu, ayrıca geleneksel balıkçı ağlarını onardığını anlattı.

Senegal'in ve kasabanın ilk yerlileri Lebou kabilesinden olduğunu ifade eden Ndiaye, sömürge öncesinden bu yana ailesinin burada yaşadığını kaydetti.

Ndiaye, kasabalarında yabancıları görmekten memnun olduğunu belirterek, "Burada dayanışma ve misafirperverliğe büyük önem veriyoruz. Gelenleri misafirimiz olarak kabul ediyoruz." diye konuştu.