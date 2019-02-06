Son Dakika Haberleri: Seninle Başım Dertte Filmi

Seninle Başım Dertte Filmi

35 dakika önce

Seninle Başım Dertte filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Seninle Başım Dertte filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Bir kahraman olan polis şefi Santi’nin eşi Yvonne, oğlu ile birlikte Fransa’nın güneyinde bir sahil kasabasında yaşamaktadır. Genç kadının oğlu, ölen babasını kendisine idol olarak belirler. Fakat Yvonne, herkesin gözünde kahraman olan kocasının ölümünün ardından onun aslında yoz bir polis olduğunu öğrenir. Üstelik kocası, Antoine adındaki masum birinin 8 yıl hapis cezası almasına da neden olmuştur. Yvonne, öğrendikleri karşından karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Kocasının yaptıklarını telafi etmek isteyen Yvonne, Antoine’a yardım etmeye karar verir. Hapisten salıverilen Antoine’ı arayan genç kadın sonunda onu bulduğunda kendisini bir eskort olarak tanıtır. Yvonne, hapisten çıktıktan sonra yeni hayatına alışmakta zorlanan, ruhsal dengesini kaybeden Antoine’ı hayata döndürmek için elinden geleni yapar.

Yönetmen koltuğunda Pierre Salvadori’nin oturduğu filmin başrollerini Adèle Haenel ve Pio Marmaï üstleniyor. Senaryosunu yönetmen Salvador, Benjamin Charbit ve Benoît Graffin’in birlikte kaleme aldığı filmin kadrosunda Audrey Tautou, Vincent Elbaz, Damien Bonnard, Hocine Choutri, Octave Bossuet, Norbert Ferrer gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen: Pierre Salvadori
Senaryo: Pierre Salvadori, Benoît Graffin, Benjamin Charbit
Oyuncular: Adèle Haenel, Pio Marmaï, Audrey Tautou, Damien Bonnard, Vincent Elbaz, Hocine Choutri, Octave Bossuet, Jean-Louis Barcelona, Alexandre Marouani, Olivier Charasson , Bruno Gerbi-Doublier, Bruno Chapelle, Sylvain Fraselle, Françoise Loreau, Sylvain Katan , Adeline Zarudiansky, Valentine Carette, Antoine Piquet, Ian Fenelon, Christophe Tek , Sébastien Knafo, Norbert Ferrer , Cyrille Hertel, Harold Bultez, Antonia Buresi, Mayel Elhajaoui, Jean-Jacques Le Vessier, Thomas Arnaud, Anne Steffens, Steve Tran, Heza Botto, Martin Pautard, Ichem Saïbi
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: En liberté!/ The Trouble With You
Yapımcı Firma: Les Films Pelléas
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Fransa
Orijinal Dili: Fransızca
Filmin Süresi: 108 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 05.04.2019

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com

Polis, Yönetmen, Fransa, Sinema
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