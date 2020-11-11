Şenol Güneş: "Bol gollü, keyifli bir hazırlık maçı oldu" - Son Dakika

Şenol Güneş: "Bol gollü, keyifli bir hazırlık maçı oldu"

11.11.2020 23:22
Şenol Güneş:

Hırvatistan ile hazırlık maçında 3-3 berabere kalan A Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş maçın ardından konuştu.

Hırvatistan ile hazırlık maçında 3-3 berabere kalan A Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş maçın ardından konuştu. Keyifli bir maç olduğunu söyleyen Güneş, "Yediğimiz gollerde hatalarımız vardı, attığımız gollerde ise beceri vardı" dedi.

Beşiktaş Park'ta oynanan hazırlık maçında Hırvatistan ile 3-3 berabere kalan A Milli Takım'da Teknik Direktör Şenol Güneş maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Karşılaşmayı değerlendiren Güneş, "Hazırlık maçı olarak bizim için de Hırvatistan için de iyi birkaç oldu. Oyuncuları görmek istiyorduk. Hata yapanlar olacak. Yediğimiz gollerdeki hatalar var, attığımız gollerde beceriler var. Rakip de ikinci bölgede aldığı toplarla hızlı çıkan bir takım. Kenardan aldığı toplarla da kontraya giden bir ekipti. İkinci ve üçüncü gollerde bu şekilde yedik. İlk yarıda yediğimiz golü saymıyorum elle atıldı. Slovenyalı hakemler böyle yapıyor. Rusya maçında da elle oynanan bir pozisyondan sonra gol yedik hakem de Slovenyalıydı. Orkun ve Mert Çetin sakatlandı, bu nedenle değişti. Cenk yoruldu. Cengiz'i biraz fazla oyunda tuttuk. Tendonuna bastı rakip ama ciddi bir durum yok. Mert'in durumuna bakacağız. Cenk'in durumu bizi sevindirdi. Ne oynayacağı önemliydi ve 60-65 dakika iyi çalıştı. Cengiz de iyiydi. İyi bir hazırlık maçı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

(Bozhan Memiş/İHA)

Şenol Güneş: Bol gollü, keyifli bir hazırlık maçı oldu
Şenol Güneş: Bol gollü, keyifli bir hazırlık maçı oldu
Şenol Güneş: Bol gollü, keyifli bir hazırlık maçı oldu
Şenol Güneş: Bol gollü, keyifli bir hazırlık maçı oldu

Teknik Direktör, Hırvatistan, Şenol Güneş, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şenol Güneş: 'Bol gollü, keyifli bir hazırlık maçı oldu' - Son Dakika Spor


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