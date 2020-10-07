Şenol Güneş: "Hedefimiz Dünya Kupası ve Avrupa'da başarılı olmak" - Son Dakika

Şenol Güneş: "Hedefimiz Dünya Kupası ve Avrupa'da başarılı olmak"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Hedefimiz 2022 Dünya Kupası ve 2021 Avrupa Şampiyonası finallerinde başarılı olmak" dedi.

Şenol Güneş:

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Hedefimiz 2022 Dünya Kupası ve 2021 Avrupa Şampiyonası finallerinde başarılı olmak" dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Almanya maçı öncesinde yarın müsabakanın oynanacağı Rhein Energie Stadı'nda milli futbolcu Kaan Ayhan ile birlikte video konferans yoluyla bir basın toplantısı düzenledi.

"Almanya ile ciddi bir hazırlık maçı yapacağız"

Milli takımdaki oyuncuların performansının daha iyi olduğunu vurgulayan Güneş, "Hedefimiz 2022 Dünya Kupası ve 2021 Avrupa Şampiyonası finallerinde başarılı olmak. Bu arada Dünya Kupası elemelerindeki yollardan bir tanesi olan Uluslar Ligi'nden de çıkmak, buradan da bir avantaj yakalamak istiyorduk. İki maçta 1 puan aldık. Rusya ve Sırbistan karşılaşmalarının öncesinde Almanya ile ciddi bir hazırlık maçı yapacağız. Yüksek profilli oyuncuları bulunan Almanya'ya karşı takımımızı test etme şansımız olacak" şeklinde konuştu.

"Almanya'dan etkilenen bir ülkeyiz"

Dünya futboluna Almanya'nın önemli katkıları olduğunu vurgulayan Şenol Güneş, "Biz de Almanya'dan etkilenen bir ülkeyiz. Kendi yeteneklerimizi kullanırken, aynı zamanda disiplin ve organizasyon olarak Almanya'nın birçok tarafını örnek alabiliriz"dedi.

"Oyuncu ve antrenör üreten, dünya arenasında ürettiği oyuncuyu iyi kullanabilen, bir ülke olmak istiyoruz"

Futbolda ileriye gitmek için adım atacaklarına vurgu yapan tecrübeli teknik adam, "Teknik direktör yardımcıları daha sonra teknik direktör oldu. Bu da bir okul gibi. Kendi ürettiklerini pazarlıyorlar ve kullanıyorlar. Bu zamana kadar teknik direktörleri tamamen Alman. Kendi ülkesinden olan insanlar. Kendileri bunu üretebiliyor. Biz de yeniden bir hamle yapmak zorundayız. Son Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Beklentimiz Dünya Kupası'na da katılmak. Sil baştan yapıp hem oyuncu ve antrenör üreten, hem yarışan, dünya arenasında ürettiği oyuncuyu iyi kullanabilen, dış pazarlara gönderebilen bir ülke olmak istiyoruz. Umarız yaparız" açıklamasında bulundu.

Ayhan: "İnşallah Rusya ve Sırbistan maçları için moral kazanırız"

Alman milli takımın yüksek bir kaliteye sahip olduğuna değinen milli oyuncu Kaan Ayhan ise, takım içerisinde çok iyi bir atmosfer olduğunu söyledi. Ayhan, "İnşallah daha iyi bir performansla Rusya ve Sırbistan maçları için moral kazanırız" dedi.

Son antrenman yapıldı

Köln Rhein Energie Stadı'nda Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki milliler Almaya maçının son çalışmanı gerçekleştirdi.

Milliler, yarın yapılacak özel maçın ardından hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek. 10 Ekim'de Rusya ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için Moskova'ya gidecek olan ay-yıldızlılar, aynı gün TSİ 19.30'da teknik direktör Şenol Güneş ve bir milli futbolcu katılımı ile karşılaşmanın gerçekleşeceği statta basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, Rusya maçının son antrenmanını TSİ 20.00'de bu statta gerçekleştirecek. - KÖLN

Şenol Güneş: Hedefimiz Dünya Kupası ve Avrupa'da başarılı olmak
Şenol Güneş: Hedefimiz Dünya Kupası ve Avrupa'da başarılı olmak
Şenol Güneş: Hedefimiz Dünya Kupası ve Avrupa'da başarılı olmak
Şenol Güneş: Hedefimiz Dünya Kupası ve Avrupa'da başarılı olmak
Şenol Güneş: Hedefimiz Dünya Kupası ve Avrupa'da başarılı olmak
Şenol Güneş: Hedefimiz Dünya Kupası ve Avrupa'da başarılı olmak

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası, Almanya, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2020 08:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şenol Güneş: 'Hedefimiz Dünya Kupası ve Avrupa'da başarılı olmak' - Son Dakika Spor

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