Son Dakika Haberleri: Seramiksan'dan Fishbone Koleksiyonu

Seramiksan'dan Fishbone Koleksiyonu

51 dakika önce

Seramiksan tarafından, Türkiye'de "ilk" kez üretilen Fishbone Koleksiyonu; farklı beğenilere hitap eden mekanlar tasarlanmasına olanak sağlıyor.

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Seramiksan tarafından, Türkiye'de "ilk" kez üretilen Fishbone Koleksiyonu; farklı beğenilere hitap eden mekanlar tasarlanmasına olanak sağlıyor.

Seramiksan tarafından yapılan açıklamaya göre, "İyi Tasarım Herkesin Hakkı" mottosuyla benzersiz tasarımlara imza atan Seramiksan, son tüketicinin ve profesyonellerin değişen ihtiyaçlarına yönelik tasarladığı teknoloji ve tasarım odaklı 2019 yılı koleksiyonuyla fark oluşturuyor.

UNICERA Fuarı'nda "ilk" kez sektör profesyonelleri ve ziyaretçilerin beğenisine sunulan ve yoğun ilgi gören koleksiyon, farklı dekorasyon tarzıyla özgün yaşam alanları oluşturuyor. Balıksırtı olarak adlandırılan etkileyici Fishbone Koleksiyonu, eski ahşap parke döşemelerini anımsatıyor.


Seramiksan tarafından üretilen Fishbone Koleksiyonu; ahşap, mermer, beton ve patchwork görünümlerinin bir araya geldiği, Classic Wood, Nordik, Loft, Cement-Art, Soho, Matrix, Ladin, Illusion ve Nova olarak 9 farklı seriden oluşuyor.

İçerisinde yer alan dokuz farklı serinin bütünsel uyum içinde kullanılabildiği koleksiyon, dekorasyon dünyasına damga vuran ve yaratıcılığı ön plana çıkaran Mix&Match döşeme şekli ile kalıpları kırarak, sofistike ve yaratıcı mekanlar vaat ediyor. 40x60 cm ebadında ve porselen karo olarak üretilen Fishbone Koleksiyonu, hem mat hem parlak alternatifleriyle farklı yüzey kullanımı imkanı sağlıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:28 Kaynak: AA

Loft, Türkiye, Güncel
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