Üye Girişi
Serbest kaldıktan 1 saat sonra hırsızlık yapınca tutuklandılar - Son Dakika

Serbest kaldıktan 1 saat sonra hırsızlık yapınca tutuklandılar

21.02.2022 05:43
Serbest kaldıktan 1 saat sonra hırsızlık yapınca tutuklandılar

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, hırsızlık yaptığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, hırsızlık yaptığı ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakılan şüpheliler, 1 saat sonra tekrar hırsızlık yapınca tutuklandı.

Fethiye'de 12 iş yerinden son zamanlarda gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki yaklaşık 120 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Seydikemer ilçesinde olduğu belirlenen A.A.Ö (23) ve S.Ö (21) düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 2 kişi, bir saat sonra hırsızlık yapınca yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan iki şüpheli cezaevine gönderildi.


- Muğla
YORUMLAR
500
Serbest kaldıktan 1 saat sonra hırsızlık yapınca tutuklandılar Serbest kaldıktan 1 saat sonra hırsızlık yapınca tutuklandılar Serbest kaldılar, 1 saat sonra yine hırsızlık yaptılar Serbest kaldılar, 1 saat sonra yine hırsızlık yaptılar Serbest kaldılar, 1 saat sonra yine hırsızlık yaptılar Serbest kaldılar, 1 saat sonra yine hırsızlık yaptılar

Fethiye, Polis, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Serbest kaldıktan 1 saat sonra hırsızlık yapınca tutuklandılar - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:01 Marmara'daki depremden sonra Prof. Dr. Görür'den korkutan açıklama: Konumu gereği bu deprem uyarıcı
00:51 Galatasaray'dan Charleroi'ya kiralanmıştı! Ozornwafor, maçta aldığı darbeyle bilincini kaybetti
00:47 Oyuncu Osman Cavcı, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı! Elendiği soru şaşkınlık yarattı
00:38 İtalya'nın Avustralya Büyükelçisi evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
00:37 Yeşim Salkım, uzun yıllardır küs olduğu Gülben Ergen hakkında açıklamalar yaptı!
00:21 Ünlü aktör Serdar Gökhan'dan şaşırtan hareket! Kameraları görünce çok sinirlendi
23:49 Fatih Terim, eski ekibiyle bir araya geldi! Taraftarlar İmparator'un son halini yorum yağmuruna tuttu
23:30 Son Dakika: Marmara Denizi'nde korkutan deprem! 4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi
23:29 Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem! AFAD, açıklama yaptı: Olumsuz bir ihbar bulunmuyor
23:17 Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten olay fotoğraf! Sosyal medya yıkıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 05:49:35. #1.11#
SON DAKİKA: Serbest kaldıktan 1 saat sonra hırsızlık yapınca tutuklandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement