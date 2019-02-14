Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest piyasada dolar 5,28 liradan, euro ise 5,97 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 5,28 liradan, euro ise 5,97 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 5,2780 liradan alınan dolar 5,28 liradan, 5,9680 liradan alınan euro ise 5,97 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,2560 liradan, euro ise 5,9360 liradan satılmıştı.



(İHA)

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