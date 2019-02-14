Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

Serbest Piyasada Döviz Fiyatları

26 dakika önce

Serbest piyasada dolar 5,28 liradan, euro ise 5,97 liradan güne başladı.

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Serbest piyasada dolar 5,28 liradan, euro ise 5,97 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 5,2780 liradan alınan dolar 5,28 liradan, 5,9680 liradan alınan euro ise 5,97 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 5,2560 liradan, euro ise 5,9360 liradan satılmıştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:21 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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