Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz çıkışı: Bizi nasıl yakalayamadınız anlamadım

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla her daim adından söz ettiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, annesinin doğum gününü kutladığı mekanda basın mensuplarıyla sohbet etti. Cem Yılmaz'la ilgili sorulara cevap veren Sarıkaya, yan yana görüntülenmemeleriyle ilgili de dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"NASIL YAKALAYAMADINIZ MERAK EDİYORUM"

Kerem Bursin ile yollarını ayırdıktan sonra kendisinden 18 yaş büyük olan Cem Yılmaz'la aşk yaşamaya başlayan Serenay Sarıkaya, önceki akşam muhabirlerle sohbet etti. Sarıkaya, "Sizi birlikte görüntüleyebilecek miyiz?" sorusuna "İnşallah. Bu zamana kadar nasıl yakalayamadınız onu merak ediyorum" cevabını verdi.

"SİZİN BİLDİĞİNİZ KAPILARDAN ÇIKMIYORUZ"

Geçtiğimiz akşam bir alışveriş merkezindeki restoranda buluşan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın olduğu bölüm mekanın görevlileri tarafından paravanla kapatıldı. Bu konu hakkında da konuşan Sarıkaya,"Sizin bildiğiniz kapılardan çıkmıyor olabiliriz. Siz her yer kapatmıştınız haberim var. Bizim paravan isteğimiz olmadı. Onlar (mekan görevlileri) kendileri bir hassasiyet geliştirmiş olabilirler" dedi.