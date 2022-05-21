Serik'te Aile Haftası kutlandı - Son Dakika
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Serik'te Aile Haftası kutlandı

21.05.2022 11:30
Serik'te Aile Haftası kutlandı

Antalya'nın Serik ilçesinde Aile Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Antalya'nın Serik ilçesinde Aile Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Meral Yılmaz, belediye toplantı salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, aileyi korumak için herkesin sorumlu olduğunu söyledi.

Programda, İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Vaizi Fatma Yılmaz ise, "Dijital Dünyada Değerleri ile Aile Olmak" konulu sunum yaptı.

Yılmaz sunumunda, peygamber efendimizden günümüze uzanan aile değeri, sosyal medyanın aile yaşantısına olumsuz etkilerini anlattı.

Yeşilay İl Başkan Yardımcısı ve Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Abdullah Akgül ise bağımlıkla mücadele de ailenin öneminden bahsetti.

İlçe Nüfus Müdürü Hatice Tümer, Yazı İşleri Müdürü Melahat Gez, SGK Müdürü Reyhan Çavuş, Kütüphane Müdürü Ceyda Kocaadam, işitme engelliler derneği üyesi kadınlar, müftülük çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Aile ve Dini Rehberlik Vaizi, Fatma Yılmaz, Hisarcık, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serik'te Aile Haftası kutlandı - Son Dakika


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