Serik'te Bilgi Duvarları ve Resim Çalıştayı yapıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde Gençlik Merkezince düzenlenen Bilgi Duvarları ve Resim Çalıştayı projesi kapsamında oluşturulan Bilim ve Sanat Galerisi açıldı.

Gençlik Merkezi'nde düzenlenen 25 ressamın katıldığı törende konuşan merkezin Müdürü Burak Başarır, bakanlığın en önemli misyonlarından birisinin milli ve manevi değerlerine sahip donanımlı gençler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Çalıştay projesinin amacının gençlerin görsel hafızalarını harekete geçirerek bilgi birikimlerini desteklemek olduğunu belirten Başarır, "Projemiz dünya tarihindeki en önemli bilim insanları ve sanatçıları hakkında bilgiler vererek gençlere ilham kaynağı olacaktır. Bizim çabamız kendi medeniyetimizin içerisinde yer alan bilim adamlarının seslerini gençlerimize duyurmak, yeni ilim sahibi nesiller inşa etmektir." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Bilim ve Sanat Galerisi'nin açılmasına katkı sağlayanlara plaket verildi.

Galerinin açılış kurdelesini Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin, Belediye Başkanı Enver Aputkan ve beraberindekiler kesti. Ardından davetliler resim sergisini gezdi.

Galeride, Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından açılan stantta, bomba imha kıyafeti ve robotu tanıtıldı. Jandarmanın kullandığı malzemeler galeriyi gezen öğrencilerce ilgi gördü.

Galeriye katılan ressamlar da gençlik temalı resim çalışmaları yaptı. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz olimpiyat şampiyonu İsmail Ogan'ın çizilen resmi de ilgi gördü.

Okçuluk, masa tenisi, tenis, gibi etkinliklerinde de yer aldığı çalıştay bugün sona erecek.