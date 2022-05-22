Ses Ankara Şube'nin Anket Çalışması: Kirada Oturan Sağlık Emekçisi Ev Alma Umudunu Yitirdi - Son Dakika
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Ses Ankara Şube'nin Anket Çalışması: Kirada Oturan Sağlık Emekçisi Ev Alma Umudunu Yitirdi

22.05.2022 14:35
Ses Ankara Şube'nin Anket Çalışması: Kirada Oturan Sağlık Emekçisi Ev Alma Umudunu Yitirdi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi’nin yaptığı araştırmaya göre sağlık emekçilerinin yüzde 47’si kirada oturuyor ve kirada oturan sağlık emekçilerinin yüzde 97’si hayatlarının kalanında tasarruf etseler dahi ev alamayacaklarını düşünüyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi'nin yaptığı araştırmaya göre sağlık emekçilerinin yüzde 47'si kirada oturuyor ve kirada oturan sağlık emekçilerinin yüzde 97'si hayatlarının kalanında tasarruf etseler dahi ev alamayacaklarını düşünüyor.

SES Ankara Şubesi, 2 bin 63 sağlık emekçisiyle "Ekonomik ve Sosyal Durum" başlıklı anket yaptı. SES'in yaptığı bu anketin sonucuna göre sağlık hizmet emekçilerinin yüzde 47'si kirada oturuyor. Kirada oturan sağlık emekçilerinin yüzde 96'sının kalan ömürleri boyunca tasarruf etseler dahi kendi evleri olacağına ilişkin umutları yok.

Bu sonuç üzerine SES'ten yapılan yazılı açıklamada şunlar belirtildi:

"1990'lardan itibaren kamu emekçilerine lojman imkanı sunulmakta yada kira yardımı yapılmaktaydı. Kamu emekçileri tarafından kira yardımlarının düşüklüğü 1990'lı yılların sonu ve 2000'li yılların başında eleştirilmiş ve bu trajikomik yardımının artırılması talep edilmişti.

Hükümet ise 2005 yılında, kamu emekçilerinin talebi olan kira yardımlarını arttırmak yerine, kira yardımını kaldırmıştı. Hükümet konutu olmayan memurların geçiminde ikinci darbeyi ise 2018 yılı sonrası 250 bin sayısına yakın kamu konutunu bölüm bölüm satışa çıkararak vurmuştu.

"KİRA ÖDEMELERİYLE BAŞ EDEMİYORLAR"

Bugün kamu emekçilerinin barınma sorununa çözüm bulmak için, yasalarla sağlanan iki düzenleme ortadan kaldırılmıştır. Bu iki hakkın ortadan kaldırılması nedeniyle kamu emekçileri geçimlerinde ana harcama kalemi olan kira ödemeleri ile baş edememektedir. Kamu emekçilerine ilk altı aylık dönemde yüzde 7,5'lik bir zam yapılsa da en düşük kira artışı güncel TÜİK'ün TÜFE olanı olan yüzde 70 üzerinden yapılmaktadır.

"KİRA YARDIMI YAPILMALI"

Ankara'da oturulabilecek bir daire kirası 2 bin 500 liradan başlamakta olup, 6 bin 429 lira maaşa sahip en düşük devlet memurunun geliri ile böyle bir harcamayı yapması mümkün değildir. Bu en düşük kira bedeli dahi en düşük devlet memuru maaşının yüzde 39'na denk gelmektedir. Bugün hükümetin konut alımına ilişkin başlattığı düşük faizle konut alma olanağı ise gelirinin tamamını geçimine harcayan kamu emekçilerinin tasarrufu olmaması nedeniyle mümkün değildir. Acilen kirada oturan tüm kamu emekçilerine, memuriyetlerini sürdürdükleri ilin piyasada belirlenmiş gerçek kira bedeli üzerinden kira yardımı yapılmalıdır."

Ses Ankara Şube'nin Anket Çalışması: Kirada Oturan Sağlık Emekçisi Ev Alma Umudunu Yitirdi
Ses Ankara Şube'nin Anket Çalışması: Kirada Oturan Sağlık Emekçisi Ev Alma Umudunu Yitirdi

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Ses Ankara Şube'nin Anket Çalışması: Kirada Oturan Sağlık Emekçisi Ev Alma Umudunu Yitirdi - Son Dakika
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