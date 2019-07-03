Sessiz Bir Yer 2 Filmi
1 saat önce
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Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:53 Kaynak: InterSinema.com
A Quiet Place 2, yönetmenliğini John Krasinski’nin üstlendiği 2018 yapımı korku film
i Sessiz Bir Yer’in devam halkası. Başrollerinde yönetmenin yanı sıra Emily Blunt
, Noah Jupe ve Millicent Simmonds’ın yer aldığı ilk film
de, güvenlikleri için seslerinden vazgeçen bir ailenin hikayesi konu ediliyordu. Filminin devam halkasında ise, ilk film
de yaşanan saldırıdan kurtulmayı başaran kişilerin hayatlarının konu edilmesi bekleniyor. Yönetmen:
John KrasinskiSenaryo:
John KrasinskiOyuncular:
Emily Blunt, Noah Jupe, Millicent Simmonds, Cillian Murphy, Brian Tyree HenryFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
A Quiet Place 2Yapımcı Firma:
Paramount PicturesYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
20.03.2020Sessiz Bir Yer 2 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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