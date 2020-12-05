Sessizliğinin hakim olduğu Konya'da cadde ve sokaklar havadan görüntülendi - Son Dakika

Sessizliğinin hakim olduğu Konya'da cadde ve sokaklar havadan görüntülendi

05.12.2020 12:37
Sessizliğinin hakim olduğu Konya'da cadde ve sokaklar havadan görüntülendi, System.String[]

Konya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

Konya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Konya'nın boş kalan meydan, cadde ve sokaklarını, gece saatlerinde havadan görüntüledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk saatlerinde, kentin cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu. Şehrin en işlek noktalarından Mevlana Meydanı, Zafer Meydanı ve ana caddeler ile sokakların boş kaldığı gözlendi.

Kentteki ışıklı tabelalara "Lütfen Sokağa Çıkmayın" yazıları yansıtıldı.

Emniyet güçleri ana arterlerde kontrol sağlarken, bekçiler de cadde ve sokaklarda görev aldı.

Aksaray

Aksaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor.

Ülke genelinde dün 21.00'de başlayan ve 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin işlek noktalarında polis ekipleri tarafından denetimler yapıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Ankara ve Kafeler caddeleri sessizliğe büründü.

Vatandaşların evlerinin yakınlarında bulunan ekmek fırınları ve marketlere giderek alışveriş yaptıkları görüldü.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Kent merkezindeki Kent Meydanı, Ambaryolu, Bankalar Caddesi, Uzun Çarşı, Yeşilyol, Ordu Bulvarı ve Sevgi Yolu'nda insan ve araç hareketliliğinin oldukça az olduğu görüldü.

Vatandaşlar evlerinin yakınlarında bulunan ekmek fırınları ve marketlere giderek alışveriş yaptı.

Kent genelinde polis ekipleri de sorumluluk bölgelerinde uygulama ve denetim yapmaya devam ediyor.

Karaman

Karaman'da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Karaman'da sokağa çıkma kısıtlamasına genelde uyuluyor. Kent merkezindeki İsmet Paşa, 1. İstasyon, 2. İstasyon caddeleri, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Cumhuriyet Parkı'nda insan ve araç hareketliliğinin oldukça az olduğu görüldü.

Vatandaşların evlerinin yakınlarında bulunan ekmek fırınları ve marketlere giderek, alışveriş yaptıkları, belediye temizlik görevlilerinin ise çalışmalarını sürdürdükleri görüldü.

Kent genelinde polis ve jandarma ekipleri de sorumluluk bölgelerinde uygulama ve denetim yapmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı, Aksaray, Polis, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sessizliğinin hakim olduğu Konya'da cadde ve sokaklar havadan görüntülendi - Son Dakika


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