SETEM'in düzenlediği senaryo yarışmasında son başvuru tarihi 15 Eylül - Son Dakika

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM), Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün katkılarıyla "Telif Hakları" konulu senaryo yarışmasının ikincisini düzenliyor.

Telif hakları konusunda bilinç oluşması için çeşitli faaliyetler yapan SETEM, ikinci kez üniversite öğrencileri ve profesyonellerine yönelik bir eğitim çalışması ve senaryo yarışması gerçekleştiriyor.

"Benim Eserim-2" projesi kapsamındaki yarışma ile telif hakları konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Son başvuru tarihi 15 Eylül

Son başvuru tarihi 15 Eylül olarak belirlenen yarışmanın detayları ve katılım koşullarına "www.setem.org.tr" ve "www.setemakademi.com" adreslerinden ulaşılabilecek.

Yarışma sonucunda ilk üçe giren eserlerin film çekimleri SETEM tarafından gerçekleştirilecek ve bu eserlere "Telif Haklarına Katkı Özel Plaketi" verilecek.

Yurt dışı meslek birlikleriyle imzaladığı ikili anlaşmalar çerçevesinde yurt dışında gösterilen filmlerin teliflerini ilk olarak Semih Kaplanoğlu ve Nuri Bilge Ceylan'a ödeyen SETEM, 17 yıldır Türkiye'de sinemada telif hakları konusunda faaliyette bulunuyor.

SETEM'in kurucu üyeleri arasında Metin Erksan, Ömer Lütfi Akad, Halit Refiğ gibi usta isimler yer alıyor.