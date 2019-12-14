Sevdiğinin evlenmesine dayanamadı, intihar etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sevdiğinin evlenmesine dayanamadı, intihar etti - Son Dakika

Sevdiğinin evlenmesine dayanamadı, intihar etti

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde sevdiği kızın evlenecek olmasına dayanamayan genç, kendini asarak intihar etti.

Sevdiğinin evlenmesine dayanamadı, intihar etti, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde sevdiği kızın evlenecek olmasına dayanamayan genç, kendini asarak intihar etti.


Olay, Nizip ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 21 yaşındaki Hüseyin Yılmaz, sevdiği kızın yarın nikahlanacağını öğrendi. Sevdiğinin evlenecek olmasına dayanamayan Yılmaz, evlerinin bahçesindeki çadırda kendini iple asarak intihar etti. Yakınları tarafından çadırda asılı halde bulunan Yılmaz'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi merkezine kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Nizip, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:15 Kaynak: İHA
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