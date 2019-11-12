Son Dakika Haberleri: Sevgilisinden ayrıldığı için intihar girişiminde bulunan genci müzakereci polis kurtardı
Son Dakika 3. Sayfa Sevgilisinden ayrıldığı için intihar girişiminde bulunan genci müzakereci polis kurtardı - Son Dakika

Sevgilisinden ayrıldığı için intihar girişiminde bulunan genci müzakereci polis kurtardı

7 saat önce

Sevgilisinden ayrıldığı için intihar girişiminde bulunan genci müzakereci polis kurtardıBURSA - Bursa'da bir kişi kendisinden ayrılan sevgilisi ile barışmak için köprüye çıktı.

Sevgilisinden ayrıldığı için intihar girişiminde bulunan genci müzakereci polis kurtardı

BURSA - Bursa'da bir kişi kendisinden ayrılan sevgilisi ile barışmak için köprüye çıktı. Olay yerine gelen müzakereci polis şahsı ikna edince vatandaşlar durumu alkışlayarak kutladı.

Olay merkez Yıldırım ilçesi Yüksek İhtisas Kavşağı'nda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre akşam saatlerinde sevgilisi ile tartışıp ayrılan Harun K. sevgilisi ile tekrar barışmak için köprüye çıktı. Harun K.yı korkulukların üzerinde gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek Bursa- Ankara karayolunu trafiğe kapatıp merdivenli aracı kurdu. Harun K.'nın atlama ihtimaline karşılık da ekipler hava yastığını kurdu. Bu arada Harun K.'yı polisler çatıda ikna etmeye çalıştı.

1 saatin sonunda ikna olmayan Harun K. olay yerine müzakereci polisin gelmesi ile birlikte köprüden indi. Olayı izleyen vatandaşlar durumu alkışlayarak kutladı. Köprüden indirilen Harun K. olay yerinde sağlık kontrolünün ardından ifade vermek üzere karakola götürüldü.

Sevgilisinden ayrıldığı için intihar girişiminde bulunan genci müzakereci polis kurtardı

Bursa, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ölen eski ingiliz istihbarat subayının eşi: intihar etmiş olabileceğini değerlendiriyorum
8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı Öldürdüğü kadının cenazesine katılmış Ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayının eşi konuştu: 15 gün önce intihar etmeyi düşündüğünü söylemişti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 20:40:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sevgilisinden ayrıldığı için intihar girişiminde bulunan genci müzakereci polis kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]