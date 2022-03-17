Seydişehir'de "Yalnız Değilsiniz" projesi - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde "Yalnız Değilsiniz" projesi kapsamında 80 yaşlıya evde bakım ve temizlik hizmeti verilecek.

İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin, proje hakkında yaptığı açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) görevlilerimiz tarafından mahalle muhtarlarıyla ilçe genelinde alan ve saha çalışması yapılarak ihtiyaç sahibi 80 yaşlının belirlendiğini belirtti.

Proje kapsamında yaşlıların sosyal çevreden koparılmadan bir yıl boyunca evlerinin bakım ve temizliği, yemek yapımı, zorunlu ev eşyalarının temini için 2 araç ile 6 personelin görevlendirildiğini aktaran Pişkin, "Eli öpülesi büyüklerimizin yüzündeki tebessüme vesile olacağımızdan dolayı mutluyuz. Hayırlı olmasını temenni ediyorum."ifadelerini kullandı.