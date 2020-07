Seydişehir Kaymakamı Erdoğan'dan şehit ailesine ziyaret - Son Dakika

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Astsubay Okan Altıparmak'ın ailesine ziyarette bulundu.

Kaymakam Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Okan Altıparmak'ın Taraşçı Mahallesinde ikamet eden babası Yaşar Altıparmak'ı evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Şehit ailelerinin her zaman baş tacı olduğunu olduğunu kaydeden Erdoğan, "Vatan topraklarını korumak için canlarını feda eden şehitlerimizin aileleri bizim en değerli emanetlerimizdir. Şehit ailelerimize kapımız ve telefonumuz her zaman açık. Evet bu vatan topraklarının huzuru ve güvenliğini sağlama için evlatlarını kaybettiler. Fakat biz onların evladıyız. Her zaman yanlarındayız. Biz şehitlerimizin sayesinde bu topraklar üzerinde rahat ve huzurlu bir şekilde yaşayabiliyoruz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum." diye konuştu.

Baba Yaşar Altıparmak ise Erdoğan ve ilçe jandarma komutanına teşekkür ederek ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Erdoğan'a, ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yahya İsa Koca ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar da eşlik etti.