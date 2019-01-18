Seyir Halindeki Araç Alev Aldı
11 dakika önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallesi Altınova'da seyir halindeki bir otomobil alev aldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallesi Altınova'da seyir halindeki bir otomobil alev aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:14 Kaynak: AA
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