Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

11 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallesi Altınova'da seyir halindeki bir otomobil alev aldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallesi Altınova'da seyir halindeki bir otomobil alev aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:14 Kaynak: AA

Ayvalık, Altınova, Balıkesir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Poşetler Ücretli Olunca 47 Yıllık Mesleğinde Zirve Yaptı İnternetten En Çok Satılan Ürünler Belli Oldu

Çin'in Ay'a Gönderdiği Pamuk Tohumları Yeşerdikten Sonra Soldu THY Ekibi, Güney Afrika'da Silahlı Soyguna Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 00:25:48. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seyir Halindeki Araç Alev Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]