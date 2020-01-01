Seyyah Fotoğrafçı Hayırlı'dan fotoğraf ziyafeti - Son Dakika
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Seyyah Fotoğrafçı Hayırlı'dan fotoğraf ziyafeti

6 saat önce

Malatyalı Seyyah Fotoğrafçı Alişan Hayırlı, "Gezi Fotoğrafçılığı" sunumu yaptı.

Seyyah Fotoğrafçı Hayırlı'dan fotoğraf ziyafeti, System.String[]

Malatyalı Seyyah Fotoğrafçı Alişan Hayırlı, "Gezi Fotoğrafçılığı" sunumu yaptı.


Bilgi Yolu Eğitim, Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Derneği (BİLSAM) Salonunda, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri, BİLSAM Fotoğraf Atölyesi Sorumlusu Ahmet Berber'in organizesi ile düzenlenen "Gezi Fotoğrafçılığı" sunumu ilgi gördü. Fotoğraf sunumu öncesi Hayırlı'nın gazetecilik ve fotoğraf hayatı sine vizyon eşliğinde gösterildi. Sunum öncesi konuşan Seyyah Fotoğrafçı Alişan Hayırlı,22 ülke, 70 şehir gezdiğini, Malatya'da ise gezmedik dağ, dere, tepe, köy bırakmadığını anlattı. Hayırlı, çekilmiş 500 bin adet fotoğraf arasından süzerek oluşturduğu 300 adet fotoğrafın ayrı ayrı hikayesini anlattı. Hayırlı, "Ben fotoğrafı sadece fotoğraf için çekmiyorum. Önce insanım sonra fotoğrafçıyım ilkesi doğrultusunda her fotoğrafını çektiğim insanla duygusal bağ kuruyorum. İnsanları fotoğrafı çekilen bir obje gibi değil derdine ortak olunan, dinlenen, sohbet edilen ve dostluk kurulan bir kutsal varlık olarak görüyorum" dedi.


Kuru bir sanat anlayışı ile hareket etmediğini, sanatı sanat için değil toplum için yaptığını anlatan Hayırlı, "Fotoğraflarımda mutlaka mesaj vermek istiyorum. Kendi inancımı, dünya görüşümü sanatıma yansıtmak en büyük amacım. Derdim her bir karede mesaj vermektir" şeklinde konuştu.


"Her fotoğrafın hikayesini dinlerim"


Fotoğraf sayesinde yardım eli uzattığı garibanları, yardım kampanyası düzenlediği kimsesizleri, huzur evlerine yerleştirilen mazlumları duygusal bir dille anlatan Hayırlı, "Ben fotoğrafını çektiğim yaşlıların mutlaka hikayesini dinlerim. Makinemi boynuma atıp sırtımı dönüp, ne güzel bir kare yakaladım deyip geçip gitmem. Mutlaka bir yarası ve ıstırabı varsa merhem olmaya çalışırım" dedi. Dünyanın dört bir kıtasını gezdiğini ancak en güzel yerlerin yine de Malatya ve civarı olduğu anlatan Hayırlı, unutamadığı gezilerin Ordu Perşembe Yaylası, Baskil Mor Ahron Kilisesinin bulunduğu Muşar Dağı ve Darende Günpınar Vadisi olduğunu belirtti. Hayırlı, ileri ki aşamalarda Hindistan'a gitmeyi arzuladığını bildirdi. Fotoğrafın bir mesaj aracı olduğunu söyleyen Hayırlı, "Fotoğraf sayesinde bende takipçilerime mesajımı ulaştırıyorum. Fotoğraf günümüzün en etkili iletişim aracı, ben de bunu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyorum. Fotoğraf çekmekten seçmeye fırsat bulamadığım anlar oluyor. Fotoğraf çekmek kadar seçmenin de önemli olduğunu günümüz dünyasında net bir şekilde görüyoruz. Fotoğraf severlerin iletişim dilini çok iyi kullanmaları gerekir. Fotoğraf çekerken farklı maceralar yaşamış olsam da, önce tanırsın sonra çekersin sözünü kendime şiar edinmiş biri olarak, önce tanıyorum sonra da çekiyorum, en doğru yolun bu olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.


Ahmet Berber de, kapanış konuşmasında, hemşehrisi olan Hayırlı'nın bugüne kadar 500 bin kare fotoğraf çektiğini, ancak ilk kez sunum yaptığını ifade etti.


Programa katılan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu da, bu yıl ilçelerinde Arapgir kaya arası kanyonunda düzenlenecek olan foto kamp programına herkesi davet etti. Cömertoğlu, fotoğrafın tanıtım bakamından önemli olduğunu vurguladı. - MALATYA

Ahmet Berber, Yeşilyurt, Malatya, Alişan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:39 Kaynak: İHA
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