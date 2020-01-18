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Sezgi Sena Akay parasını mahkeme kararıyla alacak
6 saat önce
Best Model of the World 2012'de birinci seçildikten sonra oyunculuğa başlayan Akay, 2017 yılında "Hıçkırık" adlı dizide başrol oynamıştı.
Best Model of the World 2012'de birinci seçildikten sonra oyunculuğa başlayan Akay, 2017 yılında "Hıçkırık" adlı dizide başrol oynamıştı.
10 ay önce İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Akay, ücretini alamadığı iddiasıyla Birsel Turizm Filmcilik Reklamcılık şirketinden şikayetçi oldu. Mahkeme, 19 bin 450 liralık ücretin davalı şirket tarafından ünlü oyuncuya ödenmesine karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:06
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