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Sezonun ilk maçı Bitigen'in

30 dakika önce

Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen, Spor Toto Cemil Usta Sezonu ilk maçına atandı.

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Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 1. haftada görev yapacak hakemler Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı. Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen ve Kayseri Bölgesi Süper Lig Yardımcı Hakemi Mustafa Savranlar 16 Ağustos 2019 Cuma günü oynanacak olan Yukatel Denizlispor- Galatasaray maçında görev yapacak. Sezonun açılış maçını yönetecek olan Kayseri Bölgesi Hakemi Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapacak.

Maçın 4.Hakemi Atilla Karaoğlan olacak. Maçın VAR Hakemi Ali Palabıyık olurken AVAR Hakemi ise Cevdet Kömürcüoğlu. - KAYSERİ
Denizlispor, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:13 Kaynak: İHA
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