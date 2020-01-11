Shane Larkin yine MVP! - Son Dakika
Son Dakika Spor Shane Larkin yine MVP! - Son Dakika Spor

Shane Larkin yine MVP!

6 saat önce

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes'in deplasmanda Barcelona'yı 86-82 mağlup ettiği karşılaşmada 35 verimlilik puanıyla oynayan Larkin, 18. haftanın MVP'si unvanını elde etti.

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Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes'in deplasmanda Barcelona'yı 86-82 mağlup ettiği karşılaşmada 35 verimlilik puanıyla oynayan Larkin, 18. haftanın MVP'si unvanını elde etti.


ABD'li basketbolcu, karşılaşmada 26 sayı, 5 asist ve 5 ribauntluk performans sergiledi.


Takımı Baskonia'nın Fenerbahçe Beko'ya evinde 79-65 yenildiği karşılaşmada 21 sayı ve 7 ribauntluk performans sergileyen Tornike Shengelia ise 37 verimlilik puanıyla haftanın en değerli ikinci oyuncusu seçildi. Gürcü basketbolcu en yüksek verimlilik puana ulaşan oyuncu olsa da takımı yenildiği için haftanın en iyi ikinci oyuncusu oldu.


CSKA Moskova forması giyen Mike James, Bayern Münih'i 84-77 yendikleri karşılaşmada 32 verimlilik puanıyla oynadı ve MVP sıralamasında 3. sırada yer aldı.


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...

Amerika Birleşik Devletleri, Anadolu Efes, Barcelona, Baskonia, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:08 
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