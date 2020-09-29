Siberay Eğitim Programı açılış töreni - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş - Son Dakika

Siberay Eğitim Programı açılış töreni - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Gerçek dünyadaki mücadele, sınırları tanımlanamayan ve kuralları tam olarak kurulamayan sanal dünyaya taşınmıştır.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, "Gerçek dünyadaki mücadele, sınırları tanımlanamayan ve kuralları tam olarak kurulamayan sanal dünyaya taşınmıştır." dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il siber birimleri ve diğer kamu kurum-kuruluşlarının katılımı ile düzenlenen "Siberay Eğitim Programı" başladı. İki gün sürecek eğitim programının açılışı nedeniyle düzenlenen törende konuşan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, gelişen teknolojinin en büyük nimetlerinden olan internetin, bilgiye erişimi sınırsız hale getirerek, günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini kaydetti.

Bilgiye erişimin kolay ve yaygın hale gelmesinin bazı tehlikeleri de beraberinde getirdiğini, kötü niyetli kişiler, suç şebekeleri ve terör örgütlerinin, bilgiye izinsiz ve hukuka aykırı şekilde erişerek kişi ve ülke güvenliğini tehdit eder hale geldiğini ifade eden Aktaş, "Gerçek dünyadaki mücadele sınırları tanımlanamayan ve kuralları tam olarak kurulamayan sanal dünyaya taşınmıştır." diye konuştu.

Terör örgütlerinin, eleman kazandırma, yardım toplama, propaganda yapma ve eylem planlama gibi yasadışı faaliyetleri için sanal alemi kullandığını anlatan Aktaş, siber korsanların da düzenlediği siber saldırılar ile veri hırsızlığı yaptığını, ayrıca bu platformada banka ve kredi kartı dolandırıcılığı ile yasa dışı bahis başta olmak üzere ekonomik içerikli bir çok bilişim suçunun işlendiğini söyledi.

"İsmi her ne kadar sanal olsa da suçların gerçek olduğu bu mecra tehlike saçarken insanımızı özellikle çocuklarımızı korumak zaruri hale gelmiştir" diye konuşan Aktaş, anayasal düzeni tehdit, dolandırıcılık, sahtecilik, özel hayatın gizliliğini ihlal, çocuk istismarı, casusluk, insan ve silah kaçakçılığı yasa dışı dinleme, zararlı yazılımları yayma itibarı zedeleme başta olmak üzere, işlenen bilişim suçlarına karşı emniyet teşkilatında siber operasyon merkezi ile güvenlik kalkanı oluşturulduğunu belirtti.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde, uluslararası standartlarındaki teknolojik donanımla etkin, kesintisiz ve kararlı bir mücadele verdiklerini anlatan Aktaş, "Sosyal medya paylaşımlarıyla toplumsal hareketliliğe ve suça hizmet eden muhtemel provokasyonların önlenmesi amacıyla internet üzerindeki açık kaynaklarda sistematik bir biçimde ve 7/24 esasına göre suç içeriklerini araştıran sanal devriye faaliyetlerimiz de yoğun bir şekilde devam etmektedir." dedi.

Yaptıkları bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları ile özellikle gençlerin, internet ve sosyal medyadan olabildiğince güvenli ve verimli bir şekilde yararlanmasını arzu ettiklerini belirten Aktaş şunları kaydetti:

"62 milyon internet kullanıcısı ve 54 milyon sosyal medya kullanıcısının bulunduğu bu alanda bir boşluk oluşmaması, daha bilinçli kontrollü ve sağlıklı kullanılması en önemli sorumluluklarımızdan biridir.

Özellikle pandemi döneminde iş, alışveriş ve eğitim faaliyetlerinin iyice arttığı internet ortamı bunu daha sağlıklı ve güvenli kullanılmasına yönelik geliştirdiğimiz Siberay Progamı ile dijital dünyanın tehlikelerini bertaraf etmeyi, insanımızı teknoloji bağımlılığından ve zararlı etkilerinden korumayı amaçlıyoruz.

Bu amaçla eğitim kurumlarımızda düzenleyeceğimiz siber farkındalık faaliyetleriyle ebeveynlerle iş birliği yaparak, çocuklarımızı sanal dünyanın tuzaklarına karşı koruyarak, onları bu alanda emin ellerde olmalarını sağlayacağız."

"İnternet, büyük risklere gebe bir mayın tarlası"

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Erdal Çetinkaya ise internetin bir yanıyla c¸ok zengin fırsatlar du¨nyası, diğer yanıyla da o¨nu¨ alınmazsa bu¨yu¨k risklere gebe bir mayın tarlası olduğunu ifade etti.

Dijital du¨nyanın kendine has o¨zellikleriyle bagˆlantılı hale getiren akıllı telefonlar, finans is¸lemleri, oyunlar, sosyal medya ve digˆer alanların bu mecranın dogˆru ve sagˆlıklı bir s¸ekilde kullanımını zorunlu hale getirdiğine işaret eden Çetinkaya, Siberay Programı ile siber farkındalık ve teknoloji bagˆımlılıgˆı konularında, bilimsel ve sistematik temellere dayanan c¸alıs¸malar planlayarak, her yas¸ grubundaki vatandas¸ların, internet ve teknoloji bagˆımlılıgˆına maruz kalmadan teknolojiye hu¨kmetmesini sagˆlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Programın c¸alıs¸ma alanlarının, Siber Farkındalık, Gu¨venli I·nternet Kullanımı ve Teknoloji Bagˆımlılıgˆı bas¸lıklarından olus¸tuğunu anlatan Çetinkaya, program hedef kitlesinin ise okul o¨ncesi, ilko¨gˆretim, ortao¨gˆretim o¨gˆrenim grupları, yetis¸kin-ebeveynler, internet-mobil kullanıcıları, web-mobil cihaz kullanıcıları ve de kurumsal yapı-organizasyonlar olarak tanımlandığını söyledi.

Ku¨c¸u¨k çocukların, her tu¨rlu¨ istismara ac¸ık oldugˆu dijital kaosun etkileri ile ilgili hem ebeveynler hem de egˆitmenler ic¸in o¨zel kılavuzlar hazırlandığını ifade eden Çetinkaya, "Vatandas¸larımıza dijital ku¨ltu¨ru¨n riskleri noktasında kalkan olacak c¸ok ciddi ve bilgilendirici bir programı hayata gec¸iriyoruz. Siberay Programı; vatandas¸ımızı, genc¸lerimizi, c¸ocuklarımızı ve u¨lkemizi siber du¨nyanın tu¨m tehditlerine kars¸ı koruma noktasında ortaya koydugˆumuz kararlılıgˆın bir iz du¨s¸u¨mu¨du¨r." dedi.

Siberay Eğitim Programı açılış töreni - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş
Siberay Eğitim Programı açılış töreni - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş
Siberay Eğitim Programı açılış töreni - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş
Siberay Eğitim Programı açılış töreni - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş

Siber Suçlarla Mücadele, Mehmet Aktaş, Çetinkaya, İnternet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 14:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siberay Eğitim Programı açılış töreni - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş - Son Dakika

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