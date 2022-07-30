Sichuan Havayolları'nın Seferlerine Yeniden Başlaması Finlandiya'da Memnuniyetle Karşılandı - Son Dakika
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Sichuan Havayolları'nın Seferlerine Yeniden Başlaması Finlandiya'da Memnuniyetle Karşılandı

30.07.2022 16:31
Sichuan Havayolları'nın Seferlerine Yeniden Başlaması Finlandiya'da Memnuniyetle Karşılandı

Sichuan Havayolları, 29 Temmuz'dan itibaren haftada bir kez Helsinki Havalimanı'ndan Chengdu'ya uçacak.

Sichuan Havayolları, 29 Temmuz'dan itibaren haftada bir kez Helsinki Havalimanı'ndan Chengdu'ya uçacak.

HELSİNKİ, 30 Temmuz (Xinhua) -- Finlandiya'nın ulusal havalimanı işletmecisi Finavia Cuma günü, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'daki Shuangliu Uluslararası Havalimanı'nda yerleşik Çinli bir havayolu firması olan Sichuan Havayolları'nın Helsinki seferlerine yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladı. Finavia'nın Kıdemli Başkan Yardımcısı Petri Vuori, "Sichuan Havayolları'nın Helsinki Havalimanı'na geri dönmesinden çok mutluyuz. Hattın yeniden açılması, Çin'e yönelik hava taşımacılığının Kovid-19 pandemisinden kurtarılmasında önemli bir adım" dedi.

Sichuan Havayolları'nın Seferlerine Yeniden Başlaması Finlandiya'da Memnuniyetle Karşılandı

Finlandiya Helsinki Havalimanı'nın gidiş salonunda bekleyen insanlar, 21 Haziran 2021. (Fotoğraf: Matti Matikainen/Xinhua)

Sichuan Havayolları, Cuma gününden itibaren haftada bir kez Helsinki Havalimanı'ndan Chengdu'ya uçacak. Bu hat ilk olarak 2019 yazında açılmış, ancak Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle uçuşlara ara verilmişti. Finavia'dan yapılan basın açıklamasına göre, Çin Sivil Havacılık İdaresi'nin (CAAC) daha önce yalnızca Shanghai'dan gidiş ve geliş uçuşlarına izin verdiği belirtildi. Uçuş hattında, Cuma günleri Airbus A330 uçağı kullanılacak. Önümüzdeki üç hafta boyunca, Helsinki Havalimanı'na varışı yerel saatle 4'te gerçekleşecek, Chengdu'ya uçuş ise sabah 6'da olacak. 19 Ağustos 2022'den sonra ise, Helsinki Havalimanı'na yerel saatle 21.50'de varacak olan uçak, yerel saatle 23.20'de Chengdu'ya hareket edecek.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Finlandiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sichuan Havayolları'nın Seferlerine Yeniden Başlaması Finlandiya'da Memnuniyetle Karşılandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sichuan Havayolları'nın Seferlerine Yeniden Başlaması Finlandiya'da Memnuniyetle Karşılandı - Son Dakika
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