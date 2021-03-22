Şiddetli rüzgar ağacı devirdi - Son Dakika

Şiddetli rüzgar ağacı devirdi
22.03.2021 19:21
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar sebebi ile devrilen ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar sebebi ile devrilen ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı.
Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede etkili olan şiddetli rüzgar sebebi ile bir ağaç devrildi. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağacı keserek kaldırdı. Ağacın devrilmesi sebebi ile herhangi bir can kaybı ve maddi hasarın yaşanmadığı öğrenildi. - KOCAELİ
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