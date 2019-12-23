Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - Son Dakika
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Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

7 saat önce

Kayseri'de zaman zaman 60 kilometre hız ulaşan rüzgar, apartmanların çatısını uçurdu.

Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, System.String[]

Kayseri'de zaman zaman 60 kilometre hız ulaşan rüzgar, apartmanların çatısını uçurdu.


Kayseri'de öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran rüzgar, hayatını olumsuz etkiliyor. Talas ilçesinde de etkisini artıran rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşattı. İlçeye bağlı Bilge Kağan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın çatısının bir bölümü de, rüzgarın etkisiyle koparak, okul yanında bulunan parka düştü. Parkta birilerinin olmaması, olası bir faciayı önledi.


İtfaiye ekipleri ve zabıta ekipleri de, caddeyi trafiğe kapatarak, güvenlik önlemi aldı.


Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı


Öte yandan, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşlara uyarılarda bulunularak, "Rüzgarın, sabah saatlerinden itibaren Güneyli yönlerden yer yer kuvvetlice (40-60 Km/sa) eseceği beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (Çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmesi) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - KAYSERİ

Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:09 Kaynak: İHA
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