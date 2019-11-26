Şiddetli yağmur ve rüzgar Kemer'de yaşamı olumsuz etkiledi

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan, şiddetli rüzgarla birlikte aralıksız 9,5 saat yağan yağmur nedeniyle evleri su bastı. Bazı araçların yolda kaldığı ilçede, D400 karayoluna kayalar düştü. Evine gitmek isteyen Mahtuz Karasu'nun kullandığı otomobil dere yatağından geçtiği sırada suya kapıldı. Karasu kendi imkanıyla kurtulurken, otomobili ise sabah saatlerinde hurdaya dönmüş halde bulundu.

Kemer'de dün saat 22.00 sıralarında başlayıp saat 07.30'a kadar aralıksız devam eden yağmur ve şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle Beldibi Mahallesi'nde bir otelin zemin katını su basarken, Arslanbucak Mahallesi'nde 4, Kuzdere Mahallesi'nde ise 7 evde, su baskınları yaşandı. Ayrıca Kuzdere Hacı Mehmet Saygın İlkokulu özel eğitim sınıfını ve Kuzdere Mahallesi'nde bulunan 4- 6 yaş Kuran kursu binasında da su baskını meydana geldi.

Baskınlarda ev ve binalardaki eşyalar zarar gördü. Kemer Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de su baskını yaşanan evlerde tahliye işlemi yaptı. Yağış sonrası oluşan su birikintileri nedeniyle birçok araç da yolda kaldı.

Gece boyunca tüm çalışmaları güvenlik kuvvetleriyle birlikte yapan Kuzdere Mahalle Muhtarı Serkan Günay, evlerde yaşanan maddi zararlarla ilgili Kemer Kaymakamlığı tarafından tespit raporları tutulacağını söyledi.

Yağmur nedeniyle D400 karayoluna kayalar düştü. Gece ulaşımda sıkıntılar yaşanırken, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yollarda güvenlik tedbirleri aldı. Kemer Belediyesi'ne ait iş makineleri yollara yuvarlanan kayaları kaldırdı.

OTOMOBİL SUYA KAPILDI

Diğer yandan saat 02.00 sıralarında Mahtuz Karasu'nun Kuzdere Mahallesi Dere Caddesi üzerindeki evine gittiği 07 K 8128 plakalı aracı, Keçili Deresi'nden karşı taraftaki evine geçmeye çalıştığı sırada su seviyesi yükselen dere yatağında sürüklenmeye başladı. Mahtuz Karasu'nun hızlı davranıp çıktığı otomobili suya kapıldı. Otomobil bir süre sonra gözden kayboldu. Saat 06.00 sıralarında jandarma ve zabıta ekiplerinin arama çalışması yaptığı otomobil, kaybolduğu noktanın 100 metre ilerisinde dere yatağı içerisinde bulundu. Kullanılamaz haldeki otomobil, çekici yardımıyla dere yatağından çıkarıldı.

BAŞKAN TOPALOĞLU BÖLGEYİ İNCELEDİ

Kemer Belediye Başkanı DSP'li Necati Topaloğlu , su baskınları yaşanan ve zarar gören bölgelerde incelemelerde bulundu. Gece boyunca bölgede inceleme yapan Başkan Topaloğlu, Arslanbucak ve Kuzdere mahallelerinde bordum katları su altında kalan evleri ziyaret etti.

'ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN'

Başkan Necati Topaloğlu, "Fen işleri ekiplerimizle bölgede inceleme yaptık. Ekiplerimizle vatandaşlara destek olmaya çalıştık. Elimizden geleni yapıyoruz. Su basan evlerdeki suları tahliye ettik. Şu anda ise hasar tespit çalışması yapıyoruz. Belediyenin tüm imkanlarını sonuna kadar kullanacağız. Kullanılamayacak duruma gelen 6 evde yaşayan vatandaşlarımızı çevredeki pansiyonlara taşıdık. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın. Geçmiş olsun" dedi.

35 EV ZARAR GÖRDÜ

Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri yoğun yağış nedeniyle zarar gören 35 evde hasar tespit çalışmaları başlattı.