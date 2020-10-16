Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Operasyonda 5 kilo 900 gram metamfetamin ve 1 kilogram eroin ele geçirildi

SİİRT - Siirt'te bir araçta yapılan aramada 5 kilo 900 gram Metamfetamin ile 1 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Siirt İl Emniyet Müdürlüğünce "Narkotik Suçlarının Önlenmesine" yönelik çalışmalar kapsamında Pervari-Siirt kara yolunda seyir halinde olan bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 5 kilo 900 gram metamfetamin ile 1 kilogram eroin maddesi ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devem ediyor.